甜品店｜香港少見 聖多諾黑 蛋糕 網店賣出逾600個 主打傳統法式甜品

人人都知法式甜品的賣相精緻，種類更是多不勝數，又豈止拿破崙、梳乎厘、焦糖燉蛋和馬卡龍幾個款式。最近在一間甜品網店還發現這款外型猶如泡芙塔的酥皮蛋糕，它叫聖多諾黑蛋糕（Saint-honoré），單看蛋糕上質地幼滑細膩的唧花忌廉，還有一個個的骰可愛的焦糖泡芙，叫人不禁嚥下口水，很想食⋯⋯只是這款蛋糕在香港並不常見，到底聖多諾黑是什麼來頭？

其實聖多諾黑蛋糕（又名聖安娜蛋糕）早在 19 世紀已出現，當時有位法國甜品師研發出以酥皮、泡芙、忌廉和吉士製作這款美味蛋糕，而他的甜品店剛好開在巴黎的聖多諾黑路，於是直接用街名為蛋糕命名。酥皮、奶油的簡單配搭，足以俘虜很多代法國人的心，這蛋糕漸漸也成為法式經典甜品之一。

雖然製作聖多諾黑的材料不算多，但工序卻非常繁複。留學法國修讀甜品的 Frenchie Patisserie 甜品網店主理人 Angel 話，一個傳統的聖多諾黑蛋糕起碼花上 2 至 3 小時才能完成，由煮焦糖、打忌廉、製作吉士醬至焗酥皮泡芙，統統一手包辦，考烘焙手藝之餘，心機和耐性也缺一不可。簡單如煮焦糖，顏色不能太淺或太焦，否則味道會偏苦；唧花也講究忌廉的順滑細緻度。而她製作的泡芙則特別採用迷你版本，焗製時控制它們的形狀和大小同樣考功夫，為了保持泡芙的脆度，Angel 更調整了焗製時間， 讓泡芙焗久一點才出爐，即使客人下午取蛋糕 、晚上才品嘗，依然能吃到帶少少脆口的泡芙。如此花心思，全因希望透過這個酥脆可口的蛋糕讓大家食出真正的法式滋味，由開店以來，小店單計聖多諾黑已賣出超過 600 個，相當受歡迎。

主打各款傳統法式甜品的 Frenchie Patisserie 去年 11 月才開幕 ，主理人 Angel 從小就對法國甜品情有獨鍾，「小時候媽媽很喜歡吃甜品，所以她帶我去很多酒店品嘗不同的法式甜品，看到我媽媽吃得很開心，我也都希望將這份快樂帶給其他人。」於是她便下定決心到法國的甜點學校讀書鑽研，回到香港，雖然當過大品牌的甜品師專門研發新品，但自立門戶開設自己的甜品店才是 Angel 的夢想，「我覺得在香港好像去到 fine dining 或者高級餐廳才可以真正體會到什麼是法式甜品，但這樣不是人人都能負擔到，所以我希望用自己的方法，讓更多人試到真正的法式甜品。」

除了聖多諾黑，小店還有歌劇院蛋糕、拿破崙、Tiramisu、士多啤梨乳酪蛋糕、水果忌廉蛋糕、紅桑子玫瑰荔枝慕絲蛋糕、檸檬撻、紅桑子無花果撻等，菜單按住不同季節轉換，當然不少得法國人最愛家常甜品之一的夏洛特蛋糕（Charlotte Cake），用手指餅圍住海綿蛋糕、新鮮水果和忌廉，做法簡單，卻能細味出忌廉、水果本身的香與甜，Angel 在留學法國時，host mum 亦特意為她炮製了這個蛋糕慶祝 18 歲生日。想在香港還原法式的味道也不容易，不單止是某些法國食材很難在這裏找到，而且大多法國的甜品食譜也相對較甜，需要研究減糖配方， 或者加入其他食材增添味道上的層次且減少甜膩感，做到貼近香港人口味之餘，也能保留傳統法式甜品的感覺。

如果話每個蛋糕都代表着一個故事， 最令 Angel 難忘的亦與聖多諾黑有關，「有位客人買了我的聖多諾黑蛋糕送給他病危中的爸爸，當時他爸爸已病到沒什麼胃口，但那次爸爸真的吃了很多、很開心，於是客人想再訂這個蛋糕，讓爸爸在最後的日子可以再吃到，這件事令我很感動。原來除了快樂，我還可以用自己的甜品帶另一個感受給其他人。」或者說，甜品就是有一種治癒人心的魔力。

Frenchie Patisserie

地址：觀塘成業街15-17號成運工業大廈4樓407室

電話：5245 1062

網址：https://bit.ly/3c3t7kB