Jeffrey 拍《I SWIM》人氣急升 甩褲爆笑網民求冇格版 今晚Edan英雄救美

ViuTV原創劇《I SWIM》首集播出，飾演轉校生余浪沖的Jeffrey（魏浚笙）首次擔正，已經被網民大讚演技自然又可愛，人氣急升，昨晚播出第二集更笑爆網民！劇情講述余浪沖代替抽筋的程子帆（王智騫飾）參加游泳接力賽，硬撼A班超強泳將黃亞樂（邱士縉飾），怎料鬧出連串笑話！由於余浪沖沒有帶泳褲，所以着西瓜孖煙通上陣，之後又差些跣腳跌落水，要班長（吳啟洋）扯着孖煙通救回，之後他大字形跳落水，但竟然邊游邊甩褲，疑似「露鳥」，搞笑又香豔，畫面隨即打格，可見Jeffrey演出搏命！

ViuTV原創劇《I SWIM》播出後，飾演轉校生余浪沖的Jeffrey，已經被網民大讚靚仔，演技自然又可愛，人氣急升。

昨晚第二集劇情講述余浪沖代替抽筋的程子帆參加游泳接力賽，硬撼A班超強泳將黃亞樂。

由於余浪沖沒有帶泳褲，所以着西瓜孖煙通上陣。

余浪沖之後差些跣腳跌落水，要班長扯着孖煙通救回。

之後他大字形跳落水。

但他竟然邊游邊甩褲，疑似「露鳥」！

畫面隨即打格，可見Jeffrey演出搏命！

之後網民紛紛大讚Jeffrey演出爆笑：「好耐未試過睇香港劇集笑到『哈哈』聲，好睇！」、「呢套劇集之後我相信Jeffrey會人氣急升，實在太突出，笑到我肚痛！」、「Jeffrey有喜感。」、「Jeffrey 堅正，大表哥好專業！」還有網民要求ViuTV推出「無碼版」：「有冇冇打格版🤣🤣甩褲打格嗰度笑死我！」之後Jeffrey在IG貼出劇照留言：「電視史上甩褲🏊🏼‍♂️但一個泳手就係甩褲都繼續游💪🏽啱嘅 8折幫你哋團購🔥！」飾演班長的吳啟洋（Phoebus）即回應：「真係細力啲都搞唔掂！」

網民紛紛大讚Jeffrey演出爆笑！

還有網民要求ViuTV推出「無格版」！

今晚Edan勇救Miss翁

在今晚播出的一集，吳海昕（Sofiee）飾演的Miss翁將會遇溺，被Edan（呂爵安）飾演的李馬榮救起。不諳水性的Sofiee埋位前與導演多次視環境，她坦言做足訓練，加上攝影組已安排救生員及拯救設備，令她安心做戲：「呢個泳池大概有三米深，對於唔識游水嘅人嚟講，係幾驚嘅！我地之前排到好足，大概跌過50幾次，不過如果唔可以一Take過就會好浪費時間，因為要吹乾翻個頭重拍，加上我都唔想吹咁多次，所以呢刻有啲緊張，係成套劇最驚嘅一幕。」幸好Sofiee都順利完成，當導演一停機，Edan更游過去給她「借力」，工作人員亦跳下水以防發生意外！上水後Sofiee自責「跌得唔靚」，幸好導演收貨，自言心跳加速到爆燈：「依家好似練完水咁，個腦空白咗咁！」

在今晚播出的一集，吳海昕飾演的Miss翁將會遇溺，被Edan飾演的李馬榮救起。

講到「英雄救美」場面，Edan笑言場面混亂，未及了解Sofiee已被救上岸：「因為佢好『浮』，我都未抱到佢已經上咗去！今次拍呢部劇都狂操，加上怕受傷所以一有時間就要做運動，今次運動量好大，不過返工可以做運動，覺得自己身體係好咗嘅。」

不諳水性的Sofiee埋位前與導演多次視環境，她坦言做足訓練。

講到「英雄救美」場面，Edan笑言場面混亂。