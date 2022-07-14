壽司郎居酒屋 杉玉 鐵定8月3日登陸灣仔!必食魚子醬壽司＋杉玉薯仔沙律

早前壽司郎居酒屋「杉玉 SUGIDAMA」公布今個夏天將於灣仔開設首間海外分店，近日落實 8 月 3 日便開始試業，主打親民價的壽司、清酒和各種小菜。香港店亦能吃到日本店最出名的魚子醬壽司及杉玉薯仔沙律，前者以原盒魚子醬奉客，單是賣相已經玩味十足，粒粒魚子醬下層竟是吞拿魚蓉及杉玉特製的壽司飯，而且 $38 就食到；後者同樣是店內名物，將整個薯仔沙律球放在透明圓罩內，上面再撒上由青海苔粉、蝦乾等嫰綠色的「杉粉」粉末，薯仔沙律內再包著流心蛋，一咬便有驚喜。

魚子醬壽司

開幕之前，「杉玉 SUGIDAMA」亦率先公開日本當地最受歡迎的「一品料理」、「壽司類」及「日本酒類」 Top 3 排名，例始上榜的「渾身是膽三文魚子軍艦」，舖滿海膽、三文魚子亦不過 $58，相當抵食！

一品料理 TOP 3

稱霸四海刺身盛 $76

超滿足天婦羅盛盒 $38

杉玉薯仔沙律 $48

杉玉薯仔沙律 $48

壽司 TOP 3

乾杯三文魚 $38

渾身是膽三文魚子軍艦 $58

乾杯灸燒鰈魚鰭邊 $30

渾身是膽三文魚子軍艦 $58

日本酒 TOP 3

杉玉 純米 $28起

紀土 純米 $28起

獺祭 純米大吟醸45 $48起

壽司郎居酒屋 杉玉 SUGIDAMA

地址：灣仔軒尼詩道 256 號 The Hennessy 地下 B 及 C 號舖

試業日期：8月3日（營業時間：3pm-9:30pm，只提供晚市）

正式開幕日期：8月10日

營業時間：11am-11pm

訂枱連結：https://bit.ly/3z1Yi9c