「過度活躍症」不處理會變成怎樣？

根據統計，每3個患ADHD的小朋友之中，會有一個在18歲之前可以完全擺脫這個病的影響，不用再服藥，但另外兩個就可能仍會有這病的症狀。

例如，不少家長都問：「嘩，大個咗如果又專注力失調，又過度活躍，咪會影響身邊人，造成好多問題囉？」其實無需太擔心，因為隨著年長，ADHD患者受這病的影響也會逐步減少。尤其衝動、過度活躍方面的行為，當年紀大些就會明顯減少，但仍可能殘留專注力失調的問題，例如常見在工作上沒有其他人那麼集中精神。

但必須強調，若置之不理，大家可以想像一下，他在成長的過程中會很難和別人相處，在學校會經常被老師指責，學習難以集中，成績必定不理想，很多時都有留級的問題。而過度活躍方面，若置之不理也會養成他衝動的習慣，萬一到成年之後若他們仍習慣了衝動，而讀書成績又不好，終於都很難在社會取得成就。

據統計每3個患ADHD的小朋友之中，會有一個在18歲之前可以完全擺脫這個病的影響，不用再服藥，但另外兩個就可能仍會有這病的症狀。

筆者也曾見過一些沒有好好處理的ADHD，到成年後仍有專注力失調的問題，常見的個案是上班經常不準時，做事「甩甩漏漏」，工作表現差，即使和朋友聚會也經常發脾氣，容易和人打架、發生交通意外，甚至觸犯其他法例等等，都是常見的患者情況。外國更有研究顯示，小朋友ADHD如果一直不理，長大後吸毒、犯法的比率也會較高。