天灸可治虛性寒性疾病

冬病夏治是現時很多人關注的概念，意思是在夏季人體陽氣最旺盛的時候，治療虛性、寒性的疾病。不論澳港，由於生活習慣的影響，人們的平均體質都是愈來愈虛、愈來愈寒，因此也形成冬病夏治愈來愈重要。適合冬病夏治的疾病主要包括以下幾類：

呼吸系統疾病 —— 哮喘、鼻敏感、慢性支氣管炎，容易感冒等。 消化系統疾病 —— 胃痛、腹瀉腹痛、消化不良，腸胃功能紊亂等。 痛症：類風濕性關節炎、頸椎病、肩周炎，腰腿痛等。 婦科疾病：子宮肌瘤、經痛，乳腺增生等。

最為人所熟悉的冬病夏治是天灸，每年農曆七月是天灸期，傳統要灸3次，近年也有醫師提倡增至5次。甚至冬灸也大行其道，冬灸不能說沒有功效，但就不是冬病夏治了。

最為人所熟悉的冬病夏治是天灸，每年農曆七月是天灸期，傳統要灸3次，近年也有醫師提倡增至5次。

現在已入夏了，如果到診所天灸時間不方便，已錯過了天灸的日子，其實也有替代方法的：可以在家自行溫灸，用艾條或艾盒對足三里，肺腧，脾腧，胃腧，大腸腧，大椎，命門，腎腧，次髎等穴位經行艾灸，也有溫經散寒，溫補肺脾腎的作用。每次每個穴位灸15分鐘，以感到微溫即可，不用拘泥於天灸的日子做，其實全年每天都可以做，有這恒心的話相信很多消化系統病、呼吸系統病、婦科病、周身痛症等都可以減少。實際進行艾灸前，請先諮詢註冊中醫師。