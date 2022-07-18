7-Eleven x Plastic Thing 4款限量版為食杯登場

7-Eleven 向來與不同卡通聯乘推出多款精品，每次總能吸引粉絲購買和換領。今個夏天，7-Eleven首度與本地人氣插畫家暨Plastic Thing主理人葉欣聯乘，推出一套4款「為食杯」，以邊吃邊減肥的「為食妹」擔任主角，讓有香港著片IG美女「女神」和宅男代表「光頭仔」與為食妹的愛犬「Puffy」和「胖」陪大家放暑假。

今次的「為食杯」由葉欣親自設計，充滿夏日色彩，而每款杯身印有不同造型的為食妹貪吃模樣，配上各個為食場景，例如「菠蘿」的海、班戟工場、日本富士山甜品樂園和水蜜桃市集。每款杯的容量約450ml，杯身採用Borosilicate 玻璃，附有手柄、杯蓋及匙羹，杯連蓋都可以放入微波爐加熱。

Plasting Thing為食杯

印花派發詳情：7月20日早上7時起至8月16日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個，其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

換購詳情：7月20日早上7時起至8月19日，齊 6 張印花加$46，即可隨機換購「為食杯」1 個。數量有限，換完即止。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠：7月20日早上7時起至7月21日(限時2天)，yuu獎賞計劃會員以6,000 yuu積分加 $38，即可隨機換購「為食杯」 1 個。