機械人編程「激鬥」 發掘青少年科技潛能

一般的機械人比賽不過是考驗速度，抑或要完成指定任務或動作等技藝⋯⋯「機甲大師」比賽便是全球首個射擊對抗類的輪式機械人比賽，參賽雙方需要透過電腦編程，讓機械人使出技能擊倒對方，刺激萬分！

正因如此，「機甲大師」向來備受學界關注。新一屆「機甲大師2022青少年對抗賽（香港站）」早於今年5月正式揭幕，並將於8月展開分組賽事。本年度賽事共吸引153間中小學校參加，較去屆的96所參賽學校大幅增加，勢必令戰況更趨激烈。

一眾機構代表主持「機甲大師2022 青少年對抗賽（香港站）」線上抽籤儀式。

本屆賽事由香港深圳社團總會、大灣區共同家園青年公益基金、香港中華教育基金聯合主辦；數碼港合辦；並由政府資訊科技總監辦公室指導，以及由數碼港社群成員ASK Idea (Hong Kong) Limited獨家承辦。日前一眾機構代表便主持線上抽籤儀式，抽籤決定即將於8月進行的分組賽賽程。

正如前言，「機甲大師」為對抗類的機械人比賽。參賽同學需要為機械人編程，諸如不同攻擊、快速移動等動作，務求在賽場上擊倒對方。為增加賽事刺激感，今屆賽事特別提升競技難度，包括在中學組的場地上增設起伏路段，藉以增加編程所需的準繩度；而小學組賽事則容許同學在規則內自由改裝，以助其於賽場上拿取水晶彈藥等資源。難度大增，在在考驗同學們的STEM能力。

經過抽籤後，8月15日分組賽揭幕戰的賽程正式出爐。

事實上，自2020年賽事首度在港舉辦以來，「機甲大師」一直致力提升本地STEM教育。撇除透過比賽競爭增進學生知識以外，主辦機構更會於賽前為同學們提供免費AI培訓、校內特訓及熱身賽事，讓學生們學習利用編程技術，自行組裝機械人應戰。參賽學生在代表學校的機甲團隊出戰的同時，更可以趁機嘗試策略計畫及團隊協作等，實現全人發展。

隨着抽籤儀式完畢，亦代表賽事經已如箭在弦。本屆賽事將由8月15日至9月4日一連24天舉行，分組賽事採取單循環計分制，成功晉級的32隊優勝者將會於12月的決賽周再度會師，爭奪最終的冠軍寶座。大戰當前，不妨為一眾參賽的中小學生打打氣！