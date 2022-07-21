「包皮槍」割包皮免用針線縫合傷口

提起包皮，不少父母會擔心兒子的包皮是否正常？要不要做手術？就算青春期或成年男性，如果性器官龜頭無法完全露出，想勉強翻起包皮又引致痛楚，也可能驚慌失措。

以下有關包皮的Q&A，相信有助大家了解這問題。

甚麼情況下要割包皮？

一般是兩種情況下需要割包皮：

甚麼情況下需要做手術？

如上所說，若用手也無法完全翻開包皮露出龜頭，即「包莖」的情況，一般都需要做手術。

若每天都將包皮翻起（自己／父母替小朋友翻），向外拉鬆，可以減低包皮過緊的現象嗎？

其實，初生嬰兒包皮和龜頭之間有天然的黏連組織，無法把包皮翻開，這是正常的。當小朋友到三至四歲階段，這些黏連組織便會慢慢萎縮退化，可以翻起包皮清潔裡面，也會露出龜頭。父母不需要刻意替小朋友拉鬆組織翻開包皮，因為在發育過程中會自然鬆開。

此外，有些人士無法翻開包皮，是由於包皮繫帶（Frenulum Preputii Penis）過緊，即使父母刻意去替小朋友翻開也做不到，因這情況是結構過緊，一般都需要手術方法才能令它鬆開，父母自行拉鬆並沒有實際幫助。

如果要割包皮，有甚麼手術方法可供選擇？

割包皮手術一般有三種：

傳統的開刀手術，用手術刀切除過多的包皮，再用針線縫合傷口。

用激光切割，原理和傳統方法類似，只是切除過多包皮的步驟是用激光而不是手術刀，止血效果比傳統手術更好，但仍然需要用傳統縫針的方法縫合傷口。

現時較流行的方法是用「包皮槍」，包皮槍有一張環形的刀片，只要確定切割包皮的位置，按一下就可以完成切割及縫合的步驟，不需要用針線縫合傷口，所以手術時間會較短，流血亦較少。

沒有甚麼年紀特別適合或不適合做包皮手術，主要視乎是否需要。

現時的包皮手術安全嗎？

以上幾種包皮手術都非常成熟，安全度很高，除非病人本身有先天結構上的嚴重問題，手術風險才會增加。

通常甚麼年紀割最好？

沒有甚麼年紀特別適合或不適合做包皮手術，主要視乎是否需要。任何年紀的人，只要有需要，經過簡單檢查都可以接受割包皮手術。