COLLAR 新歌《OFF/ON》訪問   火辣Ivy被封波波小姐  Day想唱甜甜情歌

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的新生代女團COLLAR，自年初成軍後短短半年，推出年度第四支團歌《OFF/ON》，跳唱歌曲節奏澎湃，內容講述8位成員經食吹波糖後，就好似「撻着」靈感一樣，由現實的納悶生活，走進充滿幻想的空間，從而帶出活出真我的主題。

COLLAR自年初成軍後短短半年，推出年度第四支團歌《OFF/ON》，跳唱歌曲節奏澎湃！

Ivy着住火辣吊帶紅裙最性感。

Ivy粉絲「蘇蝦」留言：「爆鼻血了！」

日前COLLAR為新歌《OFF/ON》拍攝MV，為演繹沉悶與幻想世界，拍攝期間8位成員交足戲，以不同的酷爆造型亮相，當中 Ivy着住火辣吊帶紅裙最性感，搞到粉絲「蘇蝦」留言：「爆鼻血了！」Candy則以浸浴造型上陣、Marf着婚紗、芯駖要瞓「男友」大腿、Gao被綑綁車尾箱等，對於披上婚紗造型亮相，Marf表示並非首次着婚紗：「之前都着過婚紗拍嘢，不過第一次戴頭紗，同埋第一次咁凝重要攞花球，我覺得呢個主題好襯我，結婚結到好納悶，因為我本身對結婚冇乜幻想。我係咪不婚主義？冇特別幻想，人生to do list冇呢個剔剔。」

Marf在MV中着婚紗。

Gao被綑綁車尾箱。

芯駖要瞓「男友」大腿。

Candy 浸浴當消暑

至於以浸浴Look示人的Candy，雖然要在水中浸一個鐘，但她表示很享受：「比想像中舒服，可能天氣熱，加上係暖水，唔會浸到打冷震，喺一個好舒服狀態拍攝。」而瞓在「男友」大腿的芯駖，透露「男友」大腿是女工作人員所扮，笑言瞓到對方血液不循環。

以浸浴Look示人的Candy，要在水中浸一個鐘。

芯駖透露「男友」大腿是女工作人員所扮，笑言瞓到對方血液不循環。



每次拍MV，COLLAR都有不少趣事發生，今次亦不例外，為了營造納悶氣氛，導演要求8位成員就算跳舞都要木口木面、毫無表情，對此Winka、Soching表示被考起，Soching說：「以為唔畀表情跳舞會容易啲，但原來比平時跳舞難，更容易甩step。」Winka直言不許有表情，反而更會手腳不協調，不過Day就笑言是做回「自己」：「平時戴口罩跳舞都唔會有表情，所以都係做番自己。」

導演要求8位成員就算跳舞都要木口木面、毫無表情，對此Soching表示被考起。

Winka直言不許有表情，反而更會手腳不協調。

Ivy 被讚食吹波膠耍家

此外，提到在MV中，8位成員要食吹波糖吹波，眾人一致認為Ivy食吹波膠最耍家，不過Gao就踢爆Ivy「出貓」：「人哋食兩粒吹波糖，佢食咗八粒，用八粒嚟吹。」Marf幫Ivy改花名：「其實我都食咗八粒嘅，但係都唔係好吹到，你係波波小姐！」Ivy欣然接受：「多謝！」Day說：「細個成日玩，不過好耐冇吹過波膠！」提到想唱甚麼歌，Day說：「我想唱甜甜嘅情歌，但未去到可愛嗰種，有初戀嘅感覺！」

8位成員要食吹波糖吹波，眾人一致認為Ivy食吹波膠最耍家。

Marf幫Ivy改花名：「其實我都食咗八粒嘅，但係都唔係好吹到，你係波波小姐！」

Day說：「細個成日玩，不過好耐冇吹過波膠！」

Day想唱甜甜情歌。

Ivy

Candy

Winka

So Ching

Marf