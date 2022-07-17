￼香港電影金像獎頒獎典禮￼    85歲謝賢大熱封帝   劉雅瑟奪影后

《第40屆香港電影金像獎》頒獎禮今晚舉行，MIRROR是今晚表演嘉賓，他們行紅地氈時，網民已經瘋狂洗版，十分受歡迎！MIRROR出場獻唱主題曲《金人》，之後陸續頒發獎項，結果影帝影后由謝賢和劉雅瑟奪得。

《第40屆香港電影金像獎》頒獎禮今晚舉行，MIRROR是今晚表演嘉賓，他們行紅地氈時，網民已經瘋狂洗版，十分受歡迎！

MIRROR出場獻唱主題曲《金人》。

姜濤落力表演。

現年85歲「四哥」謝賢憑《殺出個黃昏》成功封帝，是入行60年以來首次獲得這個殊榮，他領獎時全場站立，不過四哥要林家棟在旁邊傍實，林家棟說：「你係咁多年嚟攞影帝，唯一一個全場企起身拍手！」謝賢表現激動說：「多謝大家！」之後林家棟跟大家說醫生叮囑謝賢不要脫下口罩。最後四哥只簡單講感受：「我唔識講喇，多謝！」其健康令人關注！

現年85歲「四哥」謝賢憑《殺出個黃昏》成功封帝，是入行60年以來首次獲得這個殊榮。

謝賢領獎時全場站立。

謝賢表現激動說：「多謝大家！」

林家棟跟大家說醫生叮囑謝賢不要脫下口罩。

至於影后由劉雅瑟憑《智齒》奪得，她領獎時說：「我啱啱心跳得好快，多謝香港金像獎，多謝鄭保瑞導演，多謝家棟哥，同所有參與套戲嘅電影工作者，希望未來我有更多機會走得更遠，多謝！」

影后由劉雅瑟憑《智齒》奪得。

「最佳導演」由已故導演陳木勝憑遺作《怒火》奪得。頒獎嘉賓劉德華讀出陳木勝太太的致謝詞：「我好感謝香港電影金像獎頒呢個獎俾我先生，感謝英皇電影老闆楊受成先生，相信呢個獎圓滿咗佢嘅一生，佢一定會報以微笑！」而《怒火》同時奪得「最佳電影」。

「最佳導演」由已故導演陳木勝憑遺作《怒火》奪得。

頒獎嘉賓劉德華讀出陳木勝太太的致謝詞：「相信呢個獎圓滿咗佢嘅一生，佢一定會報以微笑！」

「最佳男配角」由《媽媽的神奇小子》馮皓揚奪得。馮皓揚是本屆「最佳男配角」和「最佳新演員」中最年青的候選人，令人注目。 他說：「雖然我拍嘅戲份相對地多，但完全唔辛苦，唔係因為我好鍾意跑步，因為成個拍攝團隊嘅氛圍真係好認真同好正，多謝你哋！多謝我嘅爹哋媽咪，我望返我嘅付出同你哋對我嘅支持，我覺得自己好唔爭氣，希望之後可以用最大嘅努力去用心做好之後每一個角色，希望可以報答返你哋！希望有日我可以同人講，我係馮皓揚，係一個出色嘅演員，多謝！」

「最佳男配角」由《媽媽的神奇小子》馮皓揚奪得。

「最佳女配角」由廖子妤憑《梅艷芳》奪得，她激動哭着說：「我有好多好多人要多謝，今年係我嚟香港滿10年，我由一個人都唔識，到依家我望住台下有好多我嘅朋友，曾經合作過嘅對手、導演，好多謝你哋俾機會，我好榮幸我嘅夢想喺香港成真！」

「最佳女配角」由廖子妤憑《梅艷芳》奪得， 她激動落淚！

至於「最佳新演員」由王丹妮奪得，她淚流滿面說：「多謝金像獎，多謝梅姐，多謝導演，多謝幕前幕後所有參與電影嘅工作人員，好多謝屋企人，佢哋係我最強嘅後盾。多謝智叔，我想同阿智叔睇呢部電影，我相信佢喺天國有睇。我希望能夠拍多啲好電影俾大家睇，多謝！」