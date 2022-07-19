雞蛋仔 必食人氣店推介！沙田名物豬柳蛋雞蛋仔/ 關注組熱捧旺中小店/ 新蒲崗性格人龍店

雞蛋仔 向來是港人最愛的街頭小食之一，閒時經過小食店聞到飄來的雞蛋仔香味，都按捺不住買返一底過口癮，要是吃到外脆內軟又具香濃蛋味的，更令人心花怒放。數城中的雞蛋仔名店，利強記北角雞蛋仔、紅磡雞蛋仔、媽味雞蛋仔、低調高手都是大家熟悉的名字，但其實近年也有愈來愈 雞蛋仔 小店崛起，再不斷推陳出新，研發出不同新口味如豬柳蛋、阿華田、鹹蛋黃、烏龍茶⋯⋯全部好吃又有新鮮感。以下是香港雞蛋仔關注組數一數二的人氣店推介，未吃過又怎算是雞蛋仔的忠粉。

雞蛋仔推介 01｜沙田屋邨名物豬柳蛋雞蛋仔 潮食

如果你是雞蛋仔關注組會員，必定發現沙田乙明邨有間叫「潮食」的小食店經常被網民洗版式分享，人人都衝着店家自創的豬柳蛋雞蛋仔而來。即叫即製的雞蛋仔本身已經外脆內軟﹐富蛋香，

店主還在內餡塞滿豬柳粒，又直接在上面打入原隻雞蛋和少許椒鹽，待雞蛋仔焗至半熟，鋪上兩片芝士再把它對摺，熱力足以讓芝士慢慢變成半融夾心，完美還原出快餐店的豬柳蛋漢堡味道。入口煙韌惹味，每啖都是滿滿的雞蛋仔餡料，難怪吃過的人都對這款豬柳蛋雞蛋仔有讚無彈，「真係好好味。」

豬柳蛋雞蛋仔 $31

豬柳蛋雞蛋仔固然是必食 item，潮食其實還供應超過 20 款口味的雞蛋仔，由蘋果肉桂、焦糖、

手撕雞、椒鹽蛋、餐肉蛋至香辣口味都有，而最搞鬼一定是 pizza 口味，雞蛋仔加入了豬柳、鴨胸、煙肉、粟米、芝士腸等食材，配搭芝士碎和千島醬，口感豐富，猶如獨食整個細 pizza 一樣滿足！

潮食

地址：沙田乙明邨街 9 號地下乙明邨街市 2-3 號舖

營業時間：12pm-8pm

雞蛋仔推介 02｜「全港最好食的雞蛋仔」配意式雪糕 ICEPUFF

ICEPUFF 同樣是雞蛋仔關注組熱捧的小食名店，早在 2016 年於天后開業，後來遷至旺角中心依然人氣不減，被網民盛讚為「全港最好食的雞蛋仔之一」。標榜真材實料，他們的雞蛋仔全用日本麵粉製作，吃起來特別鬆軟，而且口味多達 12 種，如伯爵茶、阿華田脆脆、鹹蛋黃、車打芝士、比利時 70% 朱古力、洋蔥鹹牛肉等，有鹹有甜。雞蛋仔上還可加一大球 XTC Gelato 意式雪糕，沾上綿密的雪糕同吃，一冷一熱，夏天食最透心涼！推薦阿華田脆脆雞蛋仔＋麻糬＋麥精雪糕，店內人氣配搭，每粒雞蛋仔都帶香甜麥芽味和脆粒，加埋麻糬就更煙韌、有口感；而麥精雪糕則是獨有口味，富麥香得來又不會太甜，非常美味。

雞蛋仔配意式雪糕 $49起

ICEPUFF

地址：旺角彌敦道 688 號旺角中心一樓 F51 舖

電話：6625 5348

營業時間：星期一至六 1pm-10pm、星期日1pm-8pm

網址：https://bit.ly/3IDl5v1

雞蛋仔推介 03｜新蒲崗蛋香十足心機雞蛋仔 629 雞蛋仔

位於新蒲崗的 629 雞蛋仔在區內薄有名氣，以心機製作的雞蛋仔聞名，店主也出名有性格，門口貼着「我每天打限量蛋漿，如當天賣完，對不起請下次再來，謝謝！」、「無論你有幾財雄勢大，無論妳對社會有幾大影響力，您地要食雞蛋仔，就要排隊！」等字句。並非店主囂張唔憂做，其實這間是一人小店，下單、收錢至炮製雞蛋仔都是店主一手包辦，而他亦堅持專注地製作每底雞蛋仔，所以急不來，落 order 後還要等約 5 至 10 分鐘，一底新鮮熱辣辣的雞蛋仔便交到你手。這裏供應原味、芝麻、粒粒朱古力、烏龍茶、粟米等口味的雞蛋仔，入口香軟脆口又帶實在的蛋香，難怪吸引大班捧場客

香芋紫薯雞蛋仔$30（source：IG @852hkfood）

629雞蛋仔

地址：新蒲崗康強街 28 號康景商場地下 28J 舖

營業時間：星期一至六 12pm-8pm（星期日休息）

文：Lou、相：Lou 及 IG @852hkfood