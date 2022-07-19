中環｜ 芋泥節 甜品市集！30間人氣甜品店進駐/必試香芋千層蛋糕＋爆餡 Bagel

芋頭控舉手！Nan Fung Place 繼去年的麻糬節之後，今年 8 月再接再厲於中環舉辦「我想學芋泥」芋泥節市集，集合超過 30 間本地人氣 IG 甜品店，由傳統口味的銀杏芋泥、反沙香芋 至新興的香芋千層蛋糕、 牛奶芋泥爆餡 Bagel 、香芋淋醬牛奶麻糬卷蛋都有，望住這麼多芋泥甜品，即刻想全部買回家！

「Nan Fung Place芋泥節 – 我想學芋泥」主題市集將於 8 月 1 日至 19 日舉行，多間本地人氣 IG 甜品店如日式千層蛋糕店 LAMLAMLI、主打手工貝果的 DEAR COFFEE & BAKERY、以爆餡Bagel與法式可麗露見稱的 Endorphins 都會一一進駐，每逢星期五更可以在香港潮州菜老字號—潮家找到傳統潮式甜品，如銀杏芋泥和反沙香芋。

Little Cozy House The Little Pieces R&N Cake Studio

DEAR COFFEE & BAKERY

Nan Fung Place芋泥節 – 我想學芋泥

日期：2022 年 8 月 1 日至 8 月 19 日

時間：星期一至五 12pm-4pm；限定芋泥慶典 – 8月13日 (星期六) 11am-6pm（8月6、7及14日並不開放）

地點：中環德輔道中 173 號 Nan Fung Place 2 樓 The Annex

費用：免費入場

網址：https://bit.ly/3ILWLr2