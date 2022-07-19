【灣仔】明怡美憬閣精選酒店開幕 日式榻榻米房型＋設施一覽
位於灣仔的 明怡美憬閣精選酒店 （AKI HONG KONG – MGallery）於7月12日正式開幕，酒店主打日本風格，提供173間共5種房型的客房，其中一款是香港少見的傳統日式榻榻米房間。雖然酒店沒有游泳池，不過也設有可望維港的24小時健身房，同時備有餐廳和酒吧，下次去Staycation又多個選擇了。
明怡美憬閣精選酒店為美憬閣精選酒店品牌旗下的第2間酒店，「AKI」解作「晶瑩剔透的水晶」，與酒店採用落地玻璃吸取自然光相映成襯。酒店的173間客房配備1張特大牀、50英寸大電視，同時備有平板電腦控制面板，讓住客可以調較窗簾、溫度和燈光，當住客離開房間後，智能系統就會自動關上窗簾和空調以節省能源。
首先要介紹的是日式榻榻米房間，面積約215平方呎，採用傳統日式室內設計，從房間望出去可以看到270度城市全景和局部維港景觀。
接著要介紹的是酒店最大房型的單間公寓豪華房，面積為279平方呎，位於酒店的18至24樓，同樣配備1張特大牀，可以欣賞到城市景觀，同時是唯一一種同時配備浴缸和淋浴的房型。
最後一款要介紹的是高級房，面積約182平方呎，可以看到部分維港景色和城市景觀。
明怡美憬閣精選酒店
地址：灣仔謝斐道239號
電話：2121 5888
查詢：https://www.facebook.com/akihkmgallery