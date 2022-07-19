【灣仔】明怡美憬閣精選酒店開幕 日式榻榻米房型＋設施一覽

位於灣仔的 明怡美憬閣精選酒店 （AKI HONG KONG – MGallery）於7月12日正式開幕，酒店主打日本風格，提供173間共5種房型的客房，其中一款是香港少見的傳統日式榻榻米房間。雖然酒店沒有游泳池，不過也設有可望維港的24小時健身房，同時備有餐廳和酒吧，下次去Staycation又多個選擇了。

明怡美憬閣精選酒店為美憬閣精選酒店品牌旗下的第2間酒店，「AKI」解作「晶瑩剔透的水晶」，與酒店採用落地玻璃吸取自然光相映成襯。酒店的173間客房配備1張特大牀、50英寸大電視，同時備有平板電腦控制面板，讓住客可以調較窗簾、溫度和燈光，當住客離開房間後，智能系統就會自動關上窗簾和空調以節省能源。

大堂尚算寬敞，旁邊設有公共空間供客人休息。

首先要介紹的是日式榻榻米房間，面積約215平方呎，採用傳統日式室內設計，從房間望出去可以看到270度城市全景和局部維港景觀。

日式榻榻米房間

打開牀邊的門就是洗手間和浴室的位置，乾濕分離。

房間充滿日式風情

可以與親朋坐在榻榻米墊上茗茶，相當寫意。

接著要介紹的是酒店最大房型的單間公寓豪華房，面積為279平方呎，位於酒店的18至24樓，同樣配備1張特大牀，可以欣賞到城市景觀，同時是唯一一種同時配備浴缸和淋浴的房型。

單間公寓豪華房

浴室配備浴缸和淋浴設施

客房和浴室、洗手間以趟門做間隔。

拉開趟門，空間感得以提升。

最後一款要介紹的是高級房，面積約182平方呎，可以看到部分維港景色和城市景觀。

高級房的空間比較狹小，不過景觀搭夠。

每間客房備有迷你吧

房間設有小型雪櫃

個人用品一應俱全

酒店頂層設有24小時健身房，可以邊做運動邊欣賞維港景色。

落地玻璃夠光猛

同一層設有環境開揚的威士忌酒吧Uncle Ming’s，提供80多款國際佳餚。

酒吧提供稀有的的單一麥芽威士忌、清酒、葡萄酒和香檳。

明怡美憬閣精選酒店

地址：灣仔謝斐道239號

電話：2121 5888

查詢：https://www.facebook.com/akihkmgallery