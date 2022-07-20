夏日必食「果王」！5大榴槤主題自助餐/下午茶推介

炎炎夏日，除了想起雪糕和冰凍汽水外，當然不能欠缺榴槤！榴槤在東南亞國家有「果王」之稱，每年5-8月都是當造季節，而比較有名的出產地就是馬來西亞和泰國。不過對部分人來說， 榴槤 的味道確實令人難以接受，但是在榴槤迷而言，則會欣賞它的香氣和奶滑口感。今次為大家精選5間最近或將會舉辦榴槤放題、下午茶或自助餐的餐廳和酒店，讓各位榴槤控可以好好享受。

香港嘉里酒店｜東南亞主題自助餐

香港嘉里酒店的大灣咖啡廳（Big Bay Café)的東南亞美食及榴槤盛宴再度回歸，加上首度推出的周末下午茶自助餐，為大家帶來星、馬、泰、印、越等國的地道美食，當中當然不乏一系列榴槤美饌和甜品。

晚市自助餐除了提供凍海鮮、日式刺身及西式烤肉外，還有超過30款的東南亞冷盤前菜、湯品和熱葷也會輪流供應，當中包括新加坡炒辣蟹、肉骨茶配油炸鬼、金不換辣椒炒青口、泰式香茅雞、巴東牛肉、炸蝦餅、泰式炒辣肉碎、海南雞飯、冬蔭公和新加坡麥片蝦等等。

東南亞美食及榴槤盛宴主題晚市自助餐

肉骨茶

新加坡炒辣蟹

周末限定：榴槤乞丐雞，嫩滑多汁的春雞雞肉帶榴槤香。

逢星期五至日晚市時段，每位成人顧客免費享用榴槤嚐味拼盤一份（4款口味），包括貓山皇(口味濃郁、帶回甘果香)、紅肉 D101(味道清甜、綿密軟糯)、紅蝦(橙紅色澤、味道香濃) 及蘇丹王 D24(甜而不膩、呈奶油狀)等，每日口味因貨 源供應而有所調整。

除了自助晚餐外，酒店更首次設有周末下午茶自助餐時段，105分鐘可享沙律、即製美食、輕食鹹點、飯麵和甜品等，同樣以東南亞及榴槤主題。

D101榴槤薄餅港式榴槤西多士

脆炸D24榴槤球

榴槤薄餅

東南亞美食及榴槤盛宴

日期：即日起至8月31日（晚市自助餐）、即日起至8月28日逢周六及日（下午茶自助餐）

時間：1800-2130（晚市自助餐）、1515-1700（下午茶自助餐）

價錢：周一至四$688/位、周五至日$768/位（晚市自助餐）、$300（下午茶自助餐），另收加一服務費。

地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓大灣咖啡廳

電話：2252 5246

網址：https://bit.ly/BBC_Durian22_TC

唯港薈｜馬來西亞榴槤節 食榴槤贏免費住宿

唯港薈過去也曾舉辦過馬來西亞榴槤節，今年來到第4屆，依然有行政總廚暨有「榴槤王子」稱號的何師傅坐鎮，嚴選家鄉馬來西亞時令榴槤品種，製作出十多款以榴槤入饌的的熱葷、甜品和地道星馬泰及國際美食，滿足一眾榴槤迷。

何師傅會於每一場早午餐擔任司儀，透過問答環節介紹馬來西亞及當地榴槤特色，並即場舉辦大抽獎活動，送出多份豐富禮品包括唯港薈免費住宿、餐飲禮券、原個新鮮榴槤等，每位客人亦會獲贈盛載馬來西亞精美產品的福袋乙個。

每位客人可享乙份馬來西亞榴槤果肉拼盤，成人可享5款，小童可享2款：D197貓山王、高山XO、D163葫蘆、D88小甜甜以及1款神秘品種。

D24榴槤酥炸紫菜糯米雞卷

D24榴槤酥炸紫菜糯米雞卷

榴槤布甸、榴槤泡芙

第四屆唯港薈馬來西亞榴槤節2022

日期：7月30-31日、8月5日、12-14日、20日、26日、9月2-4日

時間：1145-1500

價錢：成人每位$858、小童每位$538（另收加一服務費）

地址：尖沙咀科學館道17號1樓Silverbox宴會廳

電話：3400 1388

網址：https://dining.hotel-icon.com/tc/reservation/?&rid=125

嘉湖海逸酒店｜升級版榴槤香芒下午茶

嘉湖海逸酒店推出「升級版榴槤香芒下午茶」，結合兩種夏天當造的水果，將榴槤和芒果打造出各款鹹甜點，當中包括榴槤芝士撻、水晶榴槤奶凍、榴槤燉蛋、榴槤慕絲蛋糕、芒果榴槤千層餅、香煎鴨肝拌芒果沙沙、刁草三文魚撻等等，最平每位$95有交易。

升級版榴槤香芒下午茶

榴槤芝士撻

升級版榴槤香芒下午茶

日期：即日起至8月31日

時間：周一至五1200-2000、周六1200-1700、周日及公眾假期1500-1700

價錢：$110/位、$190/兩位

地址：天水圍天恩路18號

電話：2180 6688

網址：https://www.harbour-plaza.com/resortcity/tc/offers/offer-1212.html

港島香格里拉｜亞熱帶風情自助午/晚餐 品嚐全新榴槤製甜品

現時港島香格里自助午餐和晚餐以東南亞作主題，有見及此，酒店的糕餅團隊為cafe TOO自助餐食客製作出一系列充滿亞熱帶風情的甜品，當中當然有榴槤為主角的「重口味」美饌，包括榴槤芝士蛋糕、榴槤芒果泡芙、班蘭戚風蛋糕、芒果糯米飯和即製馬來刨冰等。

榴槤甜品會於推廣期間輪流供應

避風塘炒龍蝦鉗

冰鎮海鮮

東南亞及榴槤甜品主題自助餐

日期：即日起至8月31日

時間：1130-1430（自助午餐）、1830-2200（自助晚餐；周一至五、周日及公眾假期）、1730-1930及2000-2200（周六及公眾假期前夕）

價錢：自助午餐每位$498（周一至五）、$558（周六）、$708（周日及公眾假期）；自助晚餐$758（周一至四）、$788（周五、周日及公眾假期）、$788（周六及公眾假期前夕首輪）、$758（周六及公眾假期前夕次輪）（另收加一服務費）

地址：香港中區法院道太古廣場港島香格里拉7樓 cafe TOO

電話：2820 8571

網址：https://bit.ly/3v0P2jb

Pier 1929｜任食馬來西亞直送榴槤＋下午茶

今年灣仔 Pier 1929再度推出榴槤放題 ，以「Monster Durian」作主題，大家可以用一個價錢於2.5小時內任食馬來西亞直送貓山王和4-5款神秘榴槤（視乎當日收成），另外每人亦有一份以榴槤入饌的鹹甜點下午茶，成功預訂的話更有機會贏取香港來回吉隆波雙人機票或特色禮品，榴槤控不能錯過。

餐廳供應的榴槤全部來自馬來西亞彭亨州，每日樹上熟即時收果，24小時內新鮮空運到港。

貓山王：色澤金黃，先苦後甘。

D24 ： 帶奶油香

竹腳：甘中帶甜

D101紅肉：口感幼滑、味道清淡

黑刺：味道最濃

每位客人可品嚐一份檑槤鹹甜點下午茶

馬來西亞喇沙榴槤蝦多士：用自家炒製喇沙醬配榴槤果蓉搽在多士上，面頭再擺放原隻蝦仁。

D24榴槤炸波波配辣肉腸：咬開有流心效果，面層添上西班牙辣肉腸 ，香辣醒胃。

榴槤吞拿魚他他墨西哥薄餅：D24榴槤果肉拌以番茄、洋蔥碎等搽在墨西哥薄餅上，最後加上吞拿魚蓉焗至香脆。

D24榴槤芝士脆撻：曲奇餅底配上D24榴槤蓉、忌廉芝士及砂糖，咬開會有流心效果，面層綠色的微波爐蛋糕富雞蛋香。

D24榴槤菠蘿油：以傳統法式泡芙作概念，製成菠蘿包的賣相，中間的牛油是巴巴洛瓦，混入D24榴槤果蓉。

榴槤朱古力：選用法國Valrhona朱古力配D24榴槤蓉製成軟心朱古力，配以曲奇杏仁餅底，面層配以黃色的星星。

山竹石榴無酒精雞尾酒啫喱：選用山竹、紅石榴、雜莓果汁製成啫喱，味道清淡。

榴槤燉雞湯：以雞隻、瘦肉、馬來西亞榴槤果肉等熬足3小時。

水果皇后（另加$48/杯）：以山竹汁、玫瑰糖漿、花茶及新鮮無花果調製，清甜解渴。

餐廳中庭設有「Monster Durian異想世界市集」，大家可以在攤位中購買特色食品及飲品，將東南亞風情延伸到家中。

Monster Durian馬來西亞榴槤放題

日期：原定於7月18日至28日舉辦，惟馬來西亞彭亨州當地果園因遇上天氣反常而導致罕見的榴槤大失收，因此活動將會延期舉辦，活動詳情將於8月初在Pier 1929 Facebook專頁公布。

價錢：$680/位，另收加一服務費（4位同時報名，第4位可享半價優惠）

地址：灣仔碼頭2樓Pier 1929

查詢：3188 9677

備註：凡成功預訂，即可玩遊戲贏取AirAsia香港來回吉隆波雙人機票（名額4個）及多款由馬來西亞旅遊促進局（香港分局）送出的特色禮物，包括榴槤造型旅行頸枕、斜挎包及峇迪繪畫套裝，活動詳情請參閱Pier 1929 Facebook專頁。