日本｜東京最 Hit 甜品新店 自創超IGable黑膠 千層酥

如果有留意日本最新的甜品熱潮，不難發現近期有款黑膠唱片般的圓形 千層酥，賣相超 IGable，風靡萬千日本甜品控。去年才在東京表參道開店的 GARIGUETTE ，憑着新派法式夾心 千層酥 「mille presse」打響名堂，成塊面咁大的酥皮用上 100% 北海道發酵牛油、以短時間高溫烤製而成，上面再灑上杏仁薄片，吃起來鬆脆得來不覺膩。

千層酥還有不少餡料配搭選擇，像最受歡迎的 NAPOLÉON，兩層酥皮中間就是大量士多啤梨和自家製吉士醬，每啖都香甜超滋味！小店還提供伯爵茶杏桃、朱古力焦糖香蕉、蜂蜜檸檬、開心果覆盆子、火腿芝士、煙三文魚牛油果等口味，有鹹有甜，價錢由 900 日圓至 1,200 日圓不等，即最平約 51 港元就食到。深明大家都有選擇困難症，店家也貼心地推出 Half-Half 的食法，滿足大家一次過食到兩種口味的願望。開業不足一年，GARIGUETTE 已經再下一城在大阪梅田開分店，極具人氣。

GARIGUETTE 表参道店

地址：日本東京都港区北青山 3-7-2 FPG links OMOTESANDOⅡ 1 樓

電話：+81 3-6805-0430

營業時間：11am-7pm

網址：https://bit.ly/3cs00YE