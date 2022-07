《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》演唱會下周一(25/7)起喺紅館開足12場騷,粉絲都好期待!最近MOOV亦聯乘MIRROR在銅鑼灣時代廣場舉辦「BABY MIRROR WE ARE」主題活動,鏡粉除了可以去打卡之外,亦可以購買12子迷你粒粒公仔。

過去星期日晚,MIRROR出席完《第40屆香港電影金像獎》頒獎禮後,就到時代廣場參觀BABY MIRROR期間限定店,12子除了找回自己的公仔擺甫士拍照外,還即場揀選粒粒公仔放入迷你粒粒樽,當晚的相片已經新鮮出爐,即刻跟各位讀者分享!

【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】

BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store

日期:即日至 7月20日

時間:1000-2200

地點:銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭



【公眾場次】

日期:7月21日至8月8日

時間:早上10時正至晚上10時正