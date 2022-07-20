DSE 攞39分考獲三科5** Edan妹小如豬成學霸

DSE 中學文憑試今日放榜，MIRROR成員呂爵安（Edan）妹妹「小如豬」呂蕙如是今年考生之一。昨晚Edan出post為應屆考生打氣：「 明天放榜，祝一眾DSE考生都可以考到自己滿意嘅成績📈😘萬一失手嘅，都真係唔緊要！你哋嘅人生先啱啱開始，仲有大把時間去探索同發掘！所以唔使擔心，Everything will be alright！💖💖」Edan還大爆阿妹緊張：「#緊張是正常的☺️#我啊妹都緊張🤣#仲記得我嗰陣同班fd通宵打牌🀄️#平常心輕鬆更加多😎#現實未能預料#就輕鬆過好嗎？ 」

昨晚Edan出post為應屆考生打氣，還大爆阿妹緊張放榜。

Edan寫道：「#緊張是正常的☺️#我啊妹都緊張🤣#仲記得我嗰陣同班fd通宵打牌。」

小如豬緊張都很正常，但她成績超好！根據小如豬就讀的可風中學成績報告，她考獲三科5**、三科5*和兩科5，最佳五科成績達33分，最佳六科成績更高達39分，在校內成績榜排行第3名，超叻女！當年Edan考獲最佳5科25分的成績，入讀香港大學工商管理學學士（資訊系統），相信Edan一定為學霸妹感到驕傲！

根據小如豬就讀的可風中學成績報告，她考獲三科5**、三科5*和兩科5，最佳五科成績達33分，最佳六科成績更高達39分！

小如豬在校內成績榜排行第3名，超叻女！

當年Edan考獲最佳5科25分的成績，入讀香港大學工商管理學學士（資訊系統）。

有「世界第一妹控」之稱的Edan，為了紓緩小如豬放榜的壓力，早前特意安排阿妹去迪士尼酒店 staycation，小如豬還在IG多謝哥哥：「臨近放榜，阿哥想叫我放鬆一下🥺知道迪士尼酒店好靚環境好好，於是即刻去staycation！非常感謝 @hkdisneyland @edanlui 嘅安排😘❤️ 玩得好開心，酒店嘅哥哥姐姐都好nice，自助早餐晚餐好食，蛋糕同畢業帽真係好驚喜！Thanks very much❤️˃ʍ˂ 第二日仲入咗樂園，好滿足好快樂❤️一定再去♥！」之後網友紛紛留言：「Edan果然係寵妹狂魔！」、「妳哥哥真係好好，點解我阿哥唔係咁！」、「阿哥天花板！」

有「世界第一妹控」之稱的Edan，為了紓緩小如豬放榜的壓力，早前特意安排阿妹去迪士尼酒店 staycation。

小如豬還在IG多謝哥哥：「非常感謝 @hkdisneyland @edanlui 嘅安排😘❤️ 玩得好開心。」