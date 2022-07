樂隊All For One 近日推出新歌《末日現場》,MV裏有五個單元故事,代表5種不同的「情」,親情、竉物之情、友情、愛情、父女情,隊長及MV編劇龔俊熏,希望觀眾感受到因疫情或戰亂與自己最珍貴的「人」分離的痛苦,由5位成員分別演繹。「今次MV拍攝最有挑戰性嘅係,我哋每人都要演戲,將每人心裏最珍貴嘅嘢用演戲方式表達出嚟。」

今次拍攝,特別請來蘇姍友情客串,飾演母親一角,陳綺雯(Aki)飾演主音李建龍面臨分離的愛人,令觀眾份外感受到親情的感覺。「今次亦都要多謝我哋嘅拍攝團隊,佢哋真係好專業。不辭勞苦,就算當日通宵拍攝,佢哋嘅表現出專業嘅水準。」大家異口同聲的說。

拍攝當日更發生一件趣事,當天整個拍攝隊伍前往元朗下白泥的海灘拍攝,當拍攝完成之後,準備回程之際發現原來已經水漲到心口,全員被逼把攝影器材等等放在頭頂直接下水,鼓手Eric 劉宇霆更是差點整個人跌在水裏,幸好最後大家和埋器材都相安無事。