Jeffrey 向袁澧林獻螢幕初吻　女友大方轉發獲激讚：女友典範 Stanley傷腳原來關Edan事

ViuTV原創劇《I SWIM》雖然被部分網民指近日劇情大暴走，但昨晚第八集亦有亮點。劇情講到就讀冠中書院的校園記者施詠（袁澧林飾），要採訪「天材學生」鄭同學（ERROR肥仔客串），正追求施詠的余浪沖（ 魏浚笙飾）前來幫忙，最後鄭同學的絕技全部被余浪沖KO敗走，兩人在鋼琴前甜蜜互吻，之後還雙雙落水，獲網民大讚畫面唯美。Jeffrey昨晚在IG貼出接吻劇照留言：「甜蜜的時刻。記錄低我的螢幕初吻。我的施詠 @angela.yuen！」Jeffrey女友兼經理人Evelyn沒有呷醋之餘，還在IG Story大方轉發男友螢幕初吻照寫道：「太可愛了，余浪沖和施詠，是青蔥是初戀！」不少網民大讚Evelyn大方，是「女友典範」！

昨晚劇情講到施詠，要採訪「天材學生」鄭同學（ERROR肥仔客串），正追求施詠的余浪沖前來幫忙，最後鄭同學的絕技全部被余浪沖KO敗走。

兩人彈琴好浪漫。

之後兩人甜蜜互吻。

之後還雙雙落水，獲網民大讚畫面唯美。

Jeffrey女友兼經理人Evelyn（左）沒有呷醋之餘，還在IG Story大方轉發男友螢幕初吻照寫道：「太可愛了，余浪沖和施詠，是青蔥是初戀！」

不少網民大讚Evelyn大方，是「女友典範」！

Stanley傷腳原來關Edan事

另外《I SWIM》第7集講述冠中書院為慶祝80周年校慶，邀請啟賢中學泳隊舉行友誼賽，不過冠中書院同學出嗱喳招，用板車衝撞傷黃亞樂（Stanley）的腳。昨晚Stanley在IG貼相公開「真相」，Stanley寫道：「其實大家都誤會咗 #lock天佑 ！ 其實我係…俾 #李馬榮 整傷！」相中見飾演李馬榮的Edan（呂爵安）踩着Stanley其中一隻腳繼續做戲，對自己的舉動懵然不知！Edan之後回應說：「笑死，太激動一嘢踩落去！」有幕後亦留言說：「諗諗吓現場目擊嘅我哋，其實都幾過分，第一個反應係焗蟹笑到肚痛，下個反應先係問Stanley有冇事！」Stanley就回應：「係囉！」相當爆笑！

《I SWIM》第7集講述冠中書院邀請啟賢中學泳隊舉行友誼賽，不過冠中書院同學用板車衝撞傷黃亞樂（Stanley）的腳。

昨晚Stanley在IG貼相公開「真相」，Stanley寫道：「其實我係…俾 #李馬榮 整傷！」

Edan之後回應說：「笑死，太激動一嘢踩落去！」

有幕後亦留言說：「第一個反應係焗蟹笑到肚痛，下個反應先係問Stanley有冇事！」Stanley就回應：「係囉！」

今晚劇情預告：神秘泳手出場

在今晚（21日）播出的第九集，陳毅燊（ANSONBEAN）飾演的神秘泳手章浩將會出場，與邱士縉（Stanley）進行游泳對決。兩位型男聚頭，未埋住都要熱身谷胸肌，ANSONBEAN表示平時都有到公眾泳池游泳，但未有理會旁人目光：「平時我都游開水嘅，但去到泳池都係帶晒泳帽、泳鏡，都唔知有冇人望我！其實今次係我第一次拍劇，雖然做奸角，不過平時我都夠奸，所以好易入戲。呢度啲氣氛好開心，一嚟到就飛咗落水先，真係好爽。呢度充滿夏日嘅感覺，可以邊玩邊拍嘢，真係好難得。」Stanley則表示劇組充滿驚喜，見到大家除衫，劇組睇到「嘩嘩聲」：「ANSONBEAN真係好大隻，再比之前再Fit啲，而魏浚笙都係為呢部戲修身！雖然有啲落水戲要冬天拍，但為咗遷就場地，只要拍出嚟效果靚啲，我都唔係好介意。」

在今晚播出第九集，ANSONBEAN飾演的神秘泳手章浩將會出場，與Stanley進行游泳對決。

朱鑑然及黃奕晨亦會在第九集與ANSONBEAN有對手戲。身為前香港游泳代表的朱鑑然為了這部戲操練，更捉住導演談論角色細節。朱鑑然說：「以前我游水個陣，真係奀到爆，反而入行之後有時間去操肌。近年香港游泳代表成績都好好，真係勾起以前嘅回憶。」同場的黃奕晨就表示同場太多大隻仔，笑言放棄與對方鬥騷肌：「之前拍另一部劇要增肥嘅，當時都唔知自己會接呢部戲，所以收到劇本之後都努力過吓，不過佢地啲胸肌仲大過我個頭，而我就白雪雪成隻豬咁，點有得鬥？」

Stanley表示劇組充滿驚喜，見到大家除衫，劇組睇到「嘩嘩聲」：「ANSONBEAN真係好大隻！」