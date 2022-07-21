暑假打卡好去處2022｜LuLu豬闖入東涌 8大田園主題打卡位＋期間限定店＋主題美食
【 暑假打卡好去處2022 】炎炎夏日經已來到，各大商場亦已換上充滿夏天氣氛的打卡裝置。東涌東薈城名店倉就有罐頭LuLu豬「加萌」，LuLu豬化身農夫展開田園生活。場內設有8打主題打卡位、期間限定店及3款主題食品，立即帶大家參觀！
8大LuLu豬農場造型打卡裝置
打卡位1 ：LuLu豬農莊大門
打卡位2 ：奇幻蘑菇屋
打卡位3 ： 快趣蘿蔔田
打卡位4 ： 奇趣雞蛋大滿足
打卡位5 ： 花漾音樂蕃茄田園
打卡位6 ： 蕃茄放送快車
打卡位7 ： LuLu豬蜜蜂園
打卡位8 ： 巨型風車屋
場內設有以LuLu豬牧場為主題的期間限定店，讓大家可以於打卡前後購買喜愛的LuLu豬精品，當中有30cm特大蜜峰LuLu豬毛公仔、20cm小熊LuLu豬毛公仔及多款新推之商品如毛絨掛件、卡套、化妝小物袋、縮骨遮及文具等。
除了上述精品外，由7月22日至8月21日，CLUB CG會員於東薈城名店倉以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領以下獨家禮品。
LuLu豬亦首度與韓國餐廳Banchan & Cook合作推出3款LuLu豬主題美食，包括LuLu豬咯咯雞蛋包飯、LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫及甜蜜蜜LuLu豬乳酪。餐廳內也布滿了LuLu豬農場造型裝飾，各位粉絲可以於打卡和購物後再來醫肚。
夏日綠豚園互動裝置
日期：7月22日至8月31日
時間：1000-2200
地點：商場二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近
期間限定店
時間：平日1200-2100、周末1130-2130
地址：商場二樓近cdf Beauty （275號舖）
夏日綠豚園賞消費換領詳情
日期：7月22日至8月21日
時間：1000-2200
換領地點：商場一樓禮物換領處（鄰近101E號舖）
CLUB CG會員獨家禮遇換領詳情
日期：7月22日至8月31日（或換完即止）
時間：1000-2200
地換領地點：商場二樓顧客服務中心