暑假打卡好去處2022｜LuLu豬闖入東涌 8大田園主題打卡位＋期間限定店＋主題美食

【 暑假打卡好去處2022 】炎炎夏日經已來到，各大商場亦已換上充滿夏天氣氛的打卡裝置。東涌東薈城名店倉就有罐頭LuLu豬「加萌」，LuLu豬化身農夫展開田園生活。場內設有8打主題打卡位、期間限定店及3款主題食品，立即帶大家參觀！

8大LuLu豬農場造型打卡裝置

打卡位1 ：LuLu豬農莊大門

LuLu豬變成可愛的溫馴綿羊及圓碌碌小熊於農場入口迎接大家。

打卡位2 ：奇幻蘑菇屋

LuLu豬居住的蘑菇屋

住在2.3米高蘑菇屋的LuLu豬準備就緒出發到農田工作

打卡位3 ： 快趣蘿蔔田

第1個工作就是到蘿蔔田幫LuLu豬拔蘿蔔，躲避田鼠的突襲及偷吃。

打卡位4 ： 奇趣雞蛋大滿足

LuLu豬到雞舍收集新鮮雞蛋

另一端有正在抱起母雞的LuLu豬

每隔15分鐘，雞舍內的唂咕雞亦會報時。

打卡位5 ： 花漾音樂蕃茄田園

結他LuLu豬於滿布蕃茄的田園裡等候大家

打卡位6 ： 蕃茄放送快車

集齊足夠的農作物便能送到市集，把一箱箱的蕃茄載滿於3.2米高的貨車上。

可以開車出發！

打卡位7 ： LuLu豬蜜蜂園

東薈城名店倉2樓天橋有LuLu豬蜜蜂園，大家可看到蜜蜂LuLu豬採花蜜及築蜂巢。

打卡位8 ： 巨型風車屋

LuLu豬正在牛牛牧場製作牛奶，牧場還有巨型轉動式風車屋讓大家拍照留念。

場內設有以LuLu豬牧場為主題的期間限定店，讓大家可以於打卡前後購買喜愛的LuLu豬精品，當中有30cm特大蜜峰LuLu豬毛公仔、20cm小熊LuLu豬毛公仔及多款新推之商品如毛絨掛件、卡套、化妝小物袋、縮骨遮及文具等。

多款LuLu豬精品於期間限定店發售

左：LuLu豬20cm趴趴毛絨公仔 (小熊)$148、右：LuLu豬30cm趴趴毛絨公仔 (小蜜蜂)$248

LuLu豬毛絨包$118

LuLu豬陶瓷杯連杯墊$130

除了上述精品外，由7月22日至8月21日，CLUB CG會員於東薈城名店倉以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領以下獨家禮品。

即日消費滿$2,000，即可換領便攜小風扇一把。

即日消費滿$6,000，即可換領防UV長雨傘及港幣200元的指定商戶現金券。

即日消費滿$10,000，即可換領可摺疊式野餐椅子及港幣800元的指定商戶現金券。

即日起至8月31日，可以用1,000分Club CG會員積分換領限量版環保飲管套裝。

LuLu豬亦首度與韓國餐廳Banchan & Cook合作推出3款LuLu豬主題美食，包括LuLu豬咯咯雞蛋包飯、LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫及甜蜜蜜LuLu豬乳酪。餐廳內也布滿了LuLu豬農場造型裝飾，各位粉絲可以於打卡和購物後再來醫肚。

LuLu豬與韓國餐廳Banchan & Cook首度聯乘

LuLu豬咯咯雞蛋包飯$138 ： 滑蛋鋪在LuLu豬上非常可愛，而主配菜則是以攝氏64度的低溫方式慢煮6小時的雞腿肉，嫩滑多汁。將蜜糖蔬菜汁倒在滑蛋上，讓滑蛋和米飯帶點甜度。

雞蛋口感嫩滑

LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫$72 ： 將牛角包麵糰放入窩夫機內熱壓5分鐘，口感非常酥脆。再配上冰涼的士多啤梨雪糕、果牆和忌廉，還有LuLu豬造型的曲奇餅，相當邪惡！

甜蜜蜜LuLu豬乳酪$48

只要再餐廳消費滿$300或以上，即可以用$50換購LuLu豬口罩套。

夏日綠豚園互動裝置

日期：7月22日至8月31日

時間：1000-2200

地點：商場二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近



期間限定店

時間：平日1200-2100、周末1130-2130

地址：商場二樓近cdf Beauty （275號舖）

夏日綠豚園賞消費換領詳情

日期：7月22日至8月21日

時間：1000-2200

換領地點：商場一樓禮物換領處（鄰近101E號舖）

CLUB CG會員獨家禮遇換領詳情

日期：7月22日至8月31日（或換完即止）

時間：1000-2200

地換領地點：商場二樓顧客服務中心

