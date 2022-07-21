惠康推限時 Haagen-Dazs 優惠 脆皮雪糕批低至$130 /6盒

夏日熱辣辣當然要食雪糕降溫，惠康超級市場及 Market Place 由 7 月 22 日起將推出一連 7 天的 Haagen-Dazs雪糕優惠 ，平時一盒脆皮雪糕批起碼要 $34，優惠期間低至 $130 便能買到六盒，重點是沒有指定口味，岩鹽焦糖、扭紋脆脆士多啤梨、朱古力杏仁或者新出的西瓜士多啤梨脆皮雪糕批都任你選，計返平均每盒只需 $21.7，非常划算！

這個 Häagen-Dazs 雪糕四重優惠不只可以 $130 買到六盒任選口味的 Häagen-Dazs 脆皮雪糕批，只要在 7 月 22 至 24 日期間任選品牌的雪糕或雪條兩盒，即有額外 9 折「旋風激低優惠」，平均每盒低至 $19.5。

Häagen-Dazs雪糕四重優惠:

1. 顧客可以$130購買六盒任選口味的Häagen-Dazs脆皮雪糕批（80毫升），平均每盒低至$21.67的優惠，yuu會員可尊享加$10購買第七盒雪糕批，折實平均每盒更可低至$20

2. 顧客於7月22至24期間可享有「旋風激低優惠」(任選雪糕或雪條兩盒額外九折)，平均每盒低至 $19.5 ，yuu會員可尊享加 $9購買第七盒雪糕批，折實平均每盒更可低至$18

3. 7月23日以恒生enjoy卡結賬的顧客更可享有九二折的優惠，加上「旋風激低優惠」後每盒平均低至 $17.94，yuu會員可尊享加 $8.55購買第七盒雪糕批，折實平均每盒更可低至$16.6

地點：惠康超級市場、Market Place、Oliver’s the Delicatessen 及 3hreesixty

優惠期：2022 年 7 月 22 至 28 日

網址：https://bit.ly/3PsRgA0

註：以上所有優惠均可同時使用