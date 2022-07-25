電療位置可否塗防曬霜？

夏天其中一個經常困擾癌症病人的問題，就是皮膚。先分享一個個案：

有一位患鼻咽癌的男士，50歲左右，幸好發現得早，鼻咽癌早期根治率很高，一般靠電療（放射治療）和化療根治。這位病人喜歡運動，發現有鼻咽癌之前每個星期都游水和行山。由於發現得早，電療和化療對他的身體影響不大，治療期間仍可繼續做運動。

其實醫生已曾提醒這他，要注意別曬得太多，但他沒放在心上，覺得自己體力上仍可做運動，當然不想錯過⋯⋯不巧就在他於日間游水時，沒注意防曬，游完過後發覺電療的位置被曬傷了，之後的電療都要較為小心。

事實上，電療或多或少會令皮膚灼傷及發炎，所以電療期間更要做足防曬。倘若電療後再接觸強烈紫外線，會加劇皮膚受傷害的機會。當中頭頸癌及鼻咽癌的患者更要多留意，因為接受電療的位置外露，更不宜暴曬，外出時要戴帽、拿傘或圍上絲巾，保護受電療照射的範圍。

因為，鼻咽癌較易擴散至淋巴組織，所以電療時除了鼻咽位置，會連同淋巴組織一起放射，以消滅肉眼看不到的異常細胞，所以頭頸部位其實有多個位置都會屬於電療位置，一旦電療期間不小心保護，被猛烈陽光曬到，就有機會曬傷。

常有病人問：「搽防曬又得唔得呢？」不錯，平日我們塗抹防曬霜，可以減低經常曬傷、患上皮膚癌的機會；但若已患上皮膚癌，電療期間就不宜塗防曬。因為塗了藥膏或膏狀物在皮膚上接受電療，反而會增加接收到的電療輻射量，積聚在皮膚表面，令皮膚傷害更大。如果不需要電療，例如只做化療，夏天外出就可戴帽、穿長袖上衣和長褲，並且可塗防曬霜，這樣對皮膚的保護就會更好了。