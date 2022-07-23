《I SWIM》大結局  網民讚Edan：比《大叔》演技進步好多

《I SWIM》開播以來備受關注，導演馮志強一早表明計劃原班人馬拍電影版，昨晚劇集播出大結局，很多條線都留下伏筆，包括余浪沖和施詠（袁澧林）的感情線未有交代下文，章浩（ANSONBEAN飾）只是向余浪沖等人下戰書，未較高下，李馬榮（Edan飾）和余浪沖（Jeffery）因為Miss翁(吳海昕飾）反目，看來都會留在電影版解畫。不少網民指劇情反駁位多，甚至有網民要求不要開拍電影版！

ViuTV原創劇《I SWIM》開播以 來備受關注，導演馮志強一早表明計劃原班人馬拍電影版。

昨晚劇集播出大結局，很多條線都留下伏筆。

余浪沖和施詠的感情線未有交代下文。

章浩只是向余浪沖等人下戰書，未較高下。

李馬榮和余浪沖因為Miss翁(吳海昕飾）反目。

不過不少網民讚Edan演戲有進步，結局講述李馬榮和Miss翁的師生戀遇上重大挫折。有人將兩人約會照片公開，Miss翁為保李馬榮學業引咎辭職，李馬榮誤會是余浪沖爆料而揮拳打好兄弟。Miss翁更搬屋避情，令李馬榮流下男兒淚，之後李馬榮升上大學，竟重遇修讀同一科的Miss翁，最後兩人相視而笑完劇。

結局講述李馬榮和Miss翁的師生戀遇上重大挫折。

有人將兩人約會照片公開，Miss翁為保李馬榮學業引咎辭職。

Miss翁更搬屋避情，令李馬榮流下男兒淚。

網民紛紛留言：「無論劇本如何，但大結局李馬榮的場口，Edan演得出色，高興見到他演技上的躍進。」、「Edan今集真係演得好好，發顛咁揾Miss，好衝動好嬲咁打沖沖，好傷心咁喊，見番Miss之後千言萬語盡在不言中，感動到想喊咁！」、「對比上年《大叔的愛》，Edan演技進步咗好多！」

之後李馬榮升上大學。

竟重遇修讀同一科的Miss翁。

最後兩人相視而笑。

Jeffrey因《I SWIM》人氣急升，他昨晚在IG寫道：「希望余浪沖能夠成為大家青春其中一個美好的回憶，沒有余浪沖也沒有現在的Jeffrey，謝謝這個角色成就了這個多層次的Jeffrey……這個作品也只是剛剛開始，未來還是要好好磨練自己，做好未來每個演出！」他又感謝自己：「要做中學生青春的味道很難，播出前一直很擔心很緊張，特別感謝C班每位，最後萬分謝謝所有幕前幕後！」

Jeffrey因《I SWIM》人氣急升。