香港金曲頒獎典禮 2021/2022 鄭欣宜成「大滿貫」女歌手  炎明熹大熱奪女新人金獎

由無綫和香港電台合辦的第一屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》今晚舉行，13組音樂獎項早前已公布「榮譽大獎」由鮑比達奪得，「華語歌曲獎」是谷婭溦《倔強》，「最佳劇集歌曲獎」金銀銅獎順序為JW王灝兒《我不想別離》、譚嘉儀《不可能發生》、Gin Lee李幸倪和蕭凱恩合唱的《這種親》。另外「最佳合唱歌曲獎」由MIRROR嘅《BOSS》奪得，但因MIRROR正準備演唱會而未能出席。

大會邀得劉德華聯同炎明熹、姚卓菲等逾20位新晉歌手擔任揭幕表演環節。

劉德華

炎明熹、姚卓菲表現落力。

大會邀得劉德華聯同炎明熹、姚卓菲等逾20位新晉歌手擔任揭幕表演環節。之後即揭曉10首「香港金曲金曲獎」，包括鄭欣宜《先哭為敬》、炎明熹《真話的清高》、曾比特《我不如》、呂爵安《E先生連環不幸事件》、張敬軒《俏郎君》、泳兒《荊棘海》、MC張天賦《記憶棉》、 江海迦《CityPop》、衛蘭《It’s OK To Be Sad》、姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》。Edan未有出席仍然獲獎。

Edan的《E先生連環不幸事件》打入10首「香港金曲金曲獎」，他未有出席仍然獲獎。

「香港金曲全球華人至尊金曲獎」由李幸倪feat.張學友嘅《日出時讓街燈安睡》奪得。至於「香港金曲男歌手大獎」由張敬軒奪得，因為軒仔團隊中有工作人員患上新冠肺炎，他被納入為密切接觸者，所以軒仔只能透過視像講感言：「今日唔可以親臨現場親手去接過呢個獎狀有啲可惜，好開心得到今次評審嘅認可，百感交集，我從來未試過用咁嘅形式參加頒獎禮，喺第一屆香港金曲頒獎禮得獎，對我來講一個好大榮耀，今晚嚟唔到係好大遺憾，自己開心之餘都祝大家身體健康！」

「香港金曲全球華人至尊金曲獎」由李幸倪feat.張學友的《日出時讓街燈安睡》奪得。

「香港金曲男歌手大獎」由張敬軒奪得，因為軒仔團隊中有工作人員患上新冠肺炎，他被納入為密切接觸者，所以只能透過視像講感言。

「香港金曲女歌手大獎」由鄭欣宜奪得，她感觸說：「多謝香港金曲頒呢個獎俾我，我覺得人生好奇妙，能夠可以喺我成長嘅一廠裏面得到呢個獎好奇妙，喺呢個地方裏面我經歷過好多嘢，多謝一路支持鄭欣宜嘅朋友，多謝俾我嘅愛，多謝俾時間同耐性見證鄭欣宜嘅成長，我希望繼續透過我嘅音樂記錄我每一步嘅成長，多謝你哋相信我！」欣宜繼奪「叱咤樂壇女歌手金獎」、「新城勁爆女歌手」、「Chill Club年度女歌手金獎」，再奪「香港金曲女歌手大獎」，成為「大滿貫」女歌手！

「香港金曲女歌手大獎」由鄭欣宜奪得。

「香港金曲男新人獎」金獎由曾比特奪得，曾比特不在香港，他拍片講感受：「呢個好大鼓勵，多謝大家嘅支持，我喺音樂路上遇到個好多個伯樂，其中一個係Eric Kwok，佢為我寫咗好多首好歌，我喺呢度好想同佢講聲多謝，係呢段時間好彩有佢嘅支持同鼓勵，讓我喺路上充滿信心走落去！」至於銀獎則由張天賦奪得，銅獎是ANSONBEAN。

「香港金曲男新人獎」金獎由曾比特奪得，曾比特不在香港，他拍片講感受。

「香港金曲女新人獎」金獎由炎明熹奪得，她發表感言：「好多謝金曲獎，好想多謝主辦單位TVB同埋香港電台，然之後好想多謝呢首歌嘅製作團隊，好多謝幫過我嘅人，好多謝鍾意呢首歌嘅朋友！」至於銀獎則由姚焯菲奪得，銅獎是張蔓姿。

「香港金曲女新人獎」金獎由炎明熹大熱奪得。

「香港金曲女新人獎」銀獎由姚焯菲奪得。

「榮譽大獎」由鮑比達奪得。

JW（中）、譚嘉儀（右）和蕭凱恩（左）分別奪得「最佳劇集歌曲獎」金銀銅獎。

「最佳合唱歌曲獎」由MIRROR《BOSS》奪得。

谷婭溦憑《倔強》奪得「華語歌曲獎」。

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》得獎名單

10首香港金曲金曲獎：

《先哭為敬》鄭欣宜

《真話的清高》炎明熹

《我不如》曾比特

《E先生連環不幸事件》呂爵安

《俏郎君》張敬軒

《荊棘海》泳兒

《記憶棉》張天賦

《理性與任性之間》《CityPop》江海迦

《It’s OK To Be Sad》衛蘭

《原來談戀愛是這麼一回事》姚焯菲

香港金曲全球華人至尊金曲獎：李幸倪feat.張學友《日出時讓街燈安睡》

香港金曲男歌手大獎：張敬軒

香港金曲女歌手大獎：鄭欣宜

香港金曲男新人獎

金獎：曾比特

銀獎：張天賦

銅獎：ANSONBEAN

香港金曲女新人獎

金獎：炎明熹

銀獎：姚焯菲

銅獎：張蔓姿

香港金曲樂隊獎：Supper Moment

香港金曲年度最佳進步獎：

金獎：葉巧琳

銀獎：洪嘉豪

銅獎：施匡翹

香港金曲CASH創作歌手獎：

金獎：馮允謙

銀獎：林奕匡

銅獎：葉巧琳

香港金曲最佳中文唱片獎：

男歌手：張敬軒

女歌手：菊梓喬

樂隊／組合：MIRROR

香港金曲樂隊獎：Supper Moment

香港金曲最佳合唱歌曲獎：MIRROR《BOSS》

香港金曲華語歌曲獎：谷婭溦《倔強》

香港金曲最佳劇集歌曲獎：

金獎：JW王灝兒《我不想別離》

銀獎：譚嘉儀《不可能發生》

銅獎：李幸倪、蕭凱恩合唱《這種親》

香港金曲榮譽大獎：鮑比達