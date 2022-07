香港金曲頒獎典禮 2021/2022 鄭欣宜成「大滿貫」女歌手  炎明熹大熱奪女新人金獎

由無綫和香港電台合辦的第一屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》今晚舉行,13組音樂獎項早前已公布「榮譽大獎」由鮑比達奪得,「華語歌曲獎」是谷婭溦《倔強》,「最佳劇集歌曲獎」金銀銅獎順序為JW王灝兒《我不想別離》、譚嘉儀《不可能發生》、Gin Lee李幸倪和蕭凱恩合唱的《這種親》。另外「最佳合唱歌曲獎」由MIRROR嘅《BOSS》奪得,但因MIRROR正準備演唱會而未能出席。

大會邀得劉德華聯同炎明熹、姚卓菲等逾20位新晉歌手擔任揭幕表演環節。

劉德華

炎明熹、姚卓菲表現落力。

大會邀得劉德華聯同炎明熹、姚卓菲等逾20位新晉歌手擔任揭幕表演環節。之後即揭曉10首「香港金曲金曲獎」,包括鄭欣宜《先哭為敬》、炎明熹《真話的清高》、曾比特《我不如》、呂爵安《E先生連環不幸事件》、張敬軒《俏郎君》、泳兒《荊棘海》、MC張天賦《記憶棉》、 江海迦《CityPop》、衛蘭《It’s OK To Be Sad》、姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》。Edan未有出席仍然獲獎。

Edan的《E先生連環不幸事件》打入10首「香港金曲金曲獎」,他未有出席仍然獲獎。

「香港金曲全球華人至尊金曲獎」由李幸倪feat.張學友嘅《日出時讓街燈安睡》奪得。至於「香港金曲男歌手大獎」由張敬軒奪得,因為軒仔團隊中有工作人員患上新冠肺炎,他被納入為密切接觸者,所以軒仔只能透過視像講感言:「今日唔可以親臨現場親手去接過呢個獎狀有啲可惜,好開心得到今次評審嘅認可,百感交集,我從來未試過用咁嘅形式參加頒獎禮,喺第一屆香港金曲頒獎禮得獎,對我來講一個好大榮耀,今晚嚟唔到係好大遺憾,自己開心之餘都祝大家身體健康!」

「香港金曲全球華人至尊金曲獎」由李幸倪feat.張學友的《日出時讓街燈安睡》奪得。

「香港金曲男歌手大獎」由張敬軒奪得,因為軒仔團隊中有工作人員患上新冠肺炎,他被納入為密切接觸者,所以只能透過視像講感言。

「香港金曲女歌手大獎」由鄭欣宜奪得,她感觸說:「多謝香港金曲頒呢個獎俾我,我覺得人生好奇妙,能夠可以喺我成長嘅一廠裏面得到呢個獎好奇妙,喺呢個地方裏面我經歷過好多嘢,多謝一路支持鄭欣宜嘅朋友,多謝俾我嘅愛,多謝俾時間同耐性見證鄭欣宜嘅成長,我希望繼續透過我嘅音樂記錄我每一步嘅成長,多謝你哋相信我!」欣宜繼奪「叱咤樂壇女歌手金獎」、「新城勁爆女歌手」、「Chill Club年度女歌手金獎」,再奪「香港金曲女歌手大獎」,成為「大滿貫」女歌手!

「香港金曲女歌手大獎」由鄭欣宜奪得。

「香港金曲男新人獎」金獎由曾比特奪得,曾比特不在香港,他拍片講感受:「呢個好大鼓勵,多謝大家嘅支持,我喺音樂路上遇到個好多個伯樂,其中一個係Eric Kwok,佢為我寫咗好多首好歌,我喺呢度好想同佢講聲多謝,係呢段時間好彩有佢嘅支持同鼓勵,讓我喺路上充滿信心走落去!」至於銀獎則由張天賦奪得,銅獎是ANSONBEAN。

「香港金曲男新人獎」金獎由曾比特奪得,曾比特不在香港,他拍片講感受。

「香港金曲女新人獎」金獎由炎明熹奪得,她發表感言:「好多謝金曲獎,好想多謝主辦單位TVB同埋香港電台,然之後好想多謝呢首歌嘅製作團隊,好多謝幫過我嘅人,好多謝鍾意呢首歌嘅朋友!」至於銀獎則由姚焯菲奪得,銅獎是張蔓姿。

「香港金曲女新人獎」金獎由炎明熹大熱奪得。

「香港金曲女新人獎」銀獎由姚焯菲奪得。

「榮譽大獎」由鮑比達奪得。

JW(中)、譚嘉儀(右)和蕭凱恩(左)分別奪得「最佳劇集歌曲獎」金銀銅獎。

「最佳合唱歌曲獎」由MIRROR《BOSS》奪得。

谷婭溦憑《倔強》奪得「華語歌曲獎」。

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》得獎名單

10首香港金曲金曲獎:

《先哭為敬》鄭欣宜

《真話的清高》炎明熹

《我不如》曾比特

《E先生連環不幸事件》呂爵安

《俏郎君》張敬軒

《荊棘海》泳兒

《記憶棉》張天賦

《理性與任性之間》《CityPop》江海迦

《It’s OK To Be Sad》衛蘭

《原來談戀愛是這麼一回事》姚焯菲

香港金曲全球華人至尊金曲獎:李幸倪feat.張學友《日出時讓街燈安睡》

香港金曲男歌手大獎:張敬軒

香港金曲女歌手大獎:鄭欣宜

香港金曲男新人獎

金獎:曾比特

銀獎:張天賦

銅獎:ANSONBEAN

香港金曲女新人獎

金獎:炎明熹

銀獎:姚焯菲

銅獎:張蔓姿

香港金曲樂隊獎:Supper Moment

香港金曲年度最佳進步獎:

金獎:葉巧琳

銀獎:洪嘉豪

銅獎:施匡翹

香港金曲CASH創作歌手獎:

金獎:馮允謙

銀獎:林奕匡

銅獎:葉巧琳

香港金曲最佳中文唱片獎:

男歌手:張敬軒

女歌手:菊梓喬

樂隊/組合:MIRROR

香港金曲樂隊獎:Supper Moment

香港金曲最佳合唱歌曲獎:MIRROR《BOSS》

香港金曲華語歌曲獎:谷婭溦《倔強》

香港金曲最佳劇集歌曲獎:

金獎:JW王灝兒《我不想別離》

銀獎:譚嘉儀《不可能發生》

銅獎:李幸倪、蕭凱恩合唱《這種親》

香港金曲榮譽大獎:鮑比達