棄全民篩查！「微殲滅」丙型肝炎更奏效

丙型肝炎（下稱「丙肝」）是一種慢性病毒性肝炎，患者主要透過接觸受污染的血液或體液、性接觸及母嬰傳播而受感染。若沒有得到適當治療，患者有機會出現肝硬化，甚至患上肝癌。丙肝沒有明顯病徵，再加上過往丙肝藥物治愈率不高，診斷及治療率均不理想。

然而丙肝個案並不罕見，估計現時約有0.3%的香港人口患有丙肝。丙肝相關的肝臟發病率和死亡率，以及肝外併發症，為醫療保健系統帶來了相當大的負擔，並且隨着發病率的上升而增加。然而，大部分的丙肝感染者不知道自己的感染狀況，所以有需要推行篩查。

找出及治愈丙肝帶菌者都是預防丙肝傳播的策略之一。丙肝個案大多集中在某些高危群組，所以「全民篩查」意義不大，反而應聚焦高危群組進行篩查，例如以針筒注射毒品人士，估計此高危一族約有85%感染丙肝。其他較高感染風險群組包括：曾輸入可能受污染的血液製品人士、曾以未被徹底消毒的刺針紋身或穿環的人士、愛滋病病毒感染者及「男男」性接觸者等。

有見及此，本港近年開始採用「微殲滅」（micro-elimination）策略，集中處理丙肝高危群組，將目標群組分解至更小、更易於管理，以制訂專門的護理計劃。其中一個例子是曾以針筒注射毒品的人士：他們大多害怕前往醫療機構求醫，懼怕不被主流社會接納，因而不容易主動或受勸說到醫院接受丙肝篩查，或按時到醫院覆診。

因此，香港中文大學肝臟護理中心在社福機構「善導會」的支援下，以「社福醫療一線通」護理模式，成功為新界東區內曾以針筒注射毒品的人士，提供健康資訊教育、丙肝篩查、診斷、治療的一條龍服務。善導會社工以其專業幫忙關顧此高危群組，鼓勵及陪伴他們求診，成功邀請區內31名正接受美沙酮戒毒治療並且確診的丙肝人士，於威爾斯親王醫院接受丙肝治療，他們最終全部成功清除丙肝病毒。

特別關顧高危群組治療丙肝，能夠將傳播率降低，使許多人免於感染丙肝。據估計，如果消除注射吸毒者之間增加的丙肝傳播風險，則可在2018至2030年間預防全球約43%的丙肝感染新個案。現時，香港已採用「直接抗病毒藥物」（direct-acting antivirals）作為丙型肝炎的一線治療藥物。8至12星期的療程，可以將9成以上的丙肝病毒感染「斷尾」，大大減低病人發展成肝硬化、肝癌及因肝病致死的風險。