MIRROR 演唱會綵排出意外 Dancer疑與監製不和 AK安撫：我哋有全港最優秀嘅舞者

MIRROR 紅館演唱會今晚開鑼，鏡仔近日密鑼緊鼓排練，令鏡粉很期待。不過有多位演唱會dancer今日凌晨約四時在IG出post狂呻：「人嚟㗎，唔係白老鼠！」、「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡！」、「自跳舞以來感受最差的一天！」、「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢？咩都唔知，我都唔知點執。」之後傳出有Dancer出意外。

MIRROR紅館演唱會今晚開鑼，鏡仔近日密鑼緊鼓排練，令鏡粉很期待。

有Dancer說：「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡！」

亦有Dancer說：「其實執生真係唔係無敵，執到可以笑下，執唔到呢？咩都唔知，我都唔知點執。」

Dancer甚至說：「自跳舞以來感受最差的一天！」

今早約十時多，AK出post安撫Dancer︰「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。」又說︰「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」間接承認出意外，Stanley亦上載MIRROR的海報留言說︰「一定要順順利利，平平安安！」花姐就留言︰「明天大家一起努力。」

AK出post安撫dancer︰「在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。」

AK又說︰「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」間接承認出意外。

Stanley上載MIRROR的海報留言說︰「一定要順順利利，平平安安！」

據知今次MIRROR演唱會有很多舞台機關，大家要所有機關完成才可認真綵排，但昨日在總綵排時意外頻生，一度暫停排練。不過當大家再排練時又出事，更有一位Dancer受傷，不過疑有人把責任推在Dancer身上，因而令Dancer不滿，多位dancer事後在IG Story貼全黑畫面，連Frankie都在Story以黑畫面示人。由於Dancer團隊經常和MIRROR合作，估計Dancer矛頭疑指製作單位監製。本網致電ViuTV查詢事件，ViuTV回覆：「沒有回應。」