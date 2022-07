暑假好去處2022｜盤點全港20大商場夏日打卡位 LuLu豬/迪士尼/LINE FRINEDS/熊本熊主題

【 暑假好去處2022 】天時暑熱,亦即是代表暑假經已蒞臨,加上最近氣溫急升,天文台錄得不少地區溫度高達38至39度。要消暑的話,除了進食冰凍食品和游泳外,當然不少得到商場「過冷河」。如以往一樣,今年各大商場設有不同的夏日暑假打卡布置,讓大家邊歎冷氣邊拍照留念。今次小編為大家精選20大商場暑假打卡2022,看看那一個地方符合心水,帶同家中長幼一同避暑。

暑假好去處2022|20間商場夏日打卡裝置一覽

1. T.O.P This is Our Place|本地動晝設計師全個大型展覽

位於旺角的T.O.P商場,今年聯乘本地90後人氣動畫設計師Mrs Moon,以鬼馬的月亮情侶Mr n Mrs Moon陪大家度過暑假。設計師Mrs Moon在IG出道1年,粉絲人數超過10萬。今次透過3D動畫分享筆下主角Mr n Mrs Moon夫妻倆14年來由拍拖到婚後的爆笑日常和潮流話題,以幽默形式創造出5大搞笑打卡熱點,並有4款全新獨家限量版產品供大家換購。

5樓空中花園返有3米高巨型Mr n Mrs Moon空中情侶

中庭高掛著「月亮女神」,直徑3米的巨型Mrs Moon。 2樓的「佛系減肥閣」 2樓的「召喚月光族」打卡牆 1樓的「梳化黑洞」重現了在Mr n Mrs Moon家中出鏡率極高的「耍廢」場面。

由即日起,以電子貨幣即日累積消費滿$500或以上,即可換領「舒筋活絡索繩袋」; 以電子貨幣即日累積消費滿$800元或以上,即可換領「零死角月圓拼圖」(一盒500塊,款式隨機送出)。由8月15日起,以電子貨幣即日累積消費滿$500或以上,即可換領「行氣活血燒酒杯」; 以電子貨幣即日累積消費滿$800或以上,即可換領「面不改容圓地毯」。

T.O.P x Mr n Mrs Moon.Chill爆豪華團

日期:即日起至9月18日

地址:旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place

2. 如心廣場|聯乘日本EVA RACING舉辦賽車體驗

每位小男孩都有一個駕駛願望,不論是私家車、巴士、火車、飛機還是賽車,不過又未必人人做到。今個夏天,荃灣如心廣場聯乘日本EVANGELION RACING與本地「實景虛擬」模型汽車比賽平台Formula Square舉辦賽車比賽。商場會變成車手競速大賽場地,設有兩條賽車跑道,車手們可登上初號機和二號機的體感駕駛席,除了可模擬親身賽車的風馳電掣感覺,同步更控制跑道上的遙控車。每輪比賽勝出者更可獲贈總值超過$12,000的ASUS ROG X EVANGELION的聯名限定版電競商品,包括27”電腦顯示屏、耳機、滑鼠及滑鼠墊。

如心廣場變成賽車場地

車手們可登上初號機和二號機的體感駕駛席

EVA初號機決戰場

場內設有EVA RACING期間限定店,多達80款周邊及模型珍藏將於會場發售。

如心廣場 X EVA RACING賽車體驗‧始動

日期:即日起至9月4日

時間:1000-2200

地址:如心廣場一期1/F中庭及108號舖對出位置

如心廣場 x EVA RACING車手競速大賽大募集

日期:即時起至8月7日(第一輪比賽)、8月8至21日(第二輪比賽)、8月22至9月4日(第三輪比賽)

時間:1200-2000

地址:如心廣場一期1/F中庭

參加方法:顧客於如心廣場電子單一消費滿$300即可參加,而NINA CLUB會員憑1,500積分即可兌換「EVA RACING賽車體驗証」。

EVA RACING 期間限定店

日期:即日起至9月4日

時間:1200-2000

地址:如心廣場一期104號舖

3. 東薈城名店倉|LuLu豬變身農夫展開田園之旅

一向人氣滿滿的罐頭豬LuLu今次來到東薈城打造夏日綠「豚」園主題活動,以多個全新農場造型打造8大主題打卡裝置,並設有期間限定店供大家購買LuLu豬精品,而LuLu豬也聯乘商場內的韓國餐廳Banchan & Cook推出3款主題食品,作為粉絲定必要去。

LuLu豬農莊大門 奇幻蘑菇屋 奇趣雞蛋大「滿」足 花漾音樂番茄田園 番茄放送快車 LuLu豬蜜蜂園 巨型風車屋 快「趣」蘿蔔田

期間限定店有多款LuLu精品發售

韓式餐廳Banchan & Cook推出3款LuLu豬主題美食,包括LuLu豬咯咯雞蛋包飯($138)、LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫($72)及甜蜜蜜LuLu豬乳酪($48)

夏日綠「豚」園互動裝置

日期:即日起至8月31日

時間:1000-2200(限定時間為平日1200-2100、周末1130-2130)

地址:東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

4. V city、V Walk|福爾摩斯基地

風靡萬千小孩的兒童推理小說《大偵探福爾摩斯》來到V Walk及V city,V Walk設有10大偵探解謎查案、互動遊戲及打卡場景,而V city則設有7大科學挑戰站及打卡場景,將科學知識融入遊戲中。兩大商場均設有期間限定店,售賣《大偵探福爾摩斯》小說、學習套裝及周邊產品。

V Walk設有5大打卡位及2大電子互動遊戲區 V city設7大互動挑戰站及必到打卡位 期間限定店

大偵探福爾摩斯V Walk篇:消失的家傳之本、V city x 大偵探福爾摩斯科學挑戰站

日期:即日起至8月31日

時間:1000-2200(期間限定店1200-1900)

地點:V Walk地下中庭及2樓中庭、V city MTR層、L1及地下

5. life@KCC|日本納涼祭

日本一向是港人「故鄉」,隨着日本開放旅行團入境,大家與故鄉的距離又邁進一大步。不過現時還未能以自由行的形式到當地旅遊,或多或少會有部分港人仍未能回鄉,不過現時葵興life@KCC打造成日本面貌,提供10大和風夏祭打卡位(4個打卡位設於戶外),並還原5大鳥取縣景點,讓大家可以在香港先感受日系風情。

提燈の森 結緣聖地「戀谷橋」 3米高巨型神社

和風太鼓台 米子萬燈巨柱

8月6、7及14日的2時至6時,顧客即日以電子貨幣消費滿$500或以上(最多兩張單據,每張需滿$100),即可參加體驗活動乙次,有機會穿上日本和服或浴衣,於場內打卡影相(每次限時1小時)。

life@KCC 日本納涼祭

日期:即日起至9月4日

時間:1000-2200

地址:葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓、joy@KCC 2樓及空中花園Green@KCC

6. 香港仔中心|森林家族復古英倫打卡場景

今年香港仔中心與森林家族合作,推出7大復古英倫經典打卡位,森林家族成員換上8華麗禮服擔當嚮導帶領大家體驗英倫風情。除此之外,凡於香港仔中心任何商舖以電子貨幣消費滿$300或以上,憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票連同對應之電子貨幣付款存根,即可換領工作坊券入場券乙張,製作獨一無二的森林家族果凍蠟!同時,商場設有《盛夏消費賞》現金券回贈活動,由8月6日至9月12, 逢星期六、日及公眾假期,於商場任何商舖以電子貨幣消費滿指定金額,即可於消費當日換領指定餐飲現金券,消費滿$300可獲贈$50餐飲現金券;消費滿$600即可獲贈$100餐飲現金券。

森林家族來到了香港仔中心,設7大打卡位。

透「森」涼果凍蠟工作坊

透「森」涼果凍蠟工作坊

日期:8月13日至28日(逢周六及日)

時間:工作坊入場券換領時間1300-1630、工作坊時間1400、1515、1630 (每節約60分鐘)

名額:10名

地址:香港仔中心2期2樓

復古森林家族打卡位

日期:即日起至8月31日

地址:香港仔南寧街香港仔中心

7. 上水中心、新都城中心一期|Chill爆Glamping打卡裝置

今年上水中心及新都城中心一期帶來夏日限定「Chill Hot夏令營」,將商場分別打造「日與夜Chill Glamping」主題佈置,設有露營場地帳篷、福士露營車及吉普車等打卡位,讓你仿如置身郊野。於室內體驗森林系文青之旅。

新都城中心一期

上水中心

CHILL HOT夏令營

日期:即日起至8月14日

地址:將軍澳新都城中心1期及上水中心購物商場

8. apm|用VR勇闖神秘森林

為了讓大家感受長途旅行的感覺,今年apm與英國插畫師Ashley Percival打造面積逾2,000呎的,結合數碼科技和玩樂元素的「apm盛夏森動VRの旅」,讓大家在元宇宙裡勇闖神秘森林、發出香氣的巨型花群、大型立體野生動物等,以720度視覺感官的影像空間感受另類旅行時光。

720度視頻鏡廊震撼視覺體驗

巨型互動仙人掌陣

直升機飛越元宇宙VR – Flycation遊戲:即日起至9月4日,逢周五至日及公眾假期的下午1時至7日,追蹤apm Instagram或Facebook官方平台,及憑任何即日電子消費單據即可參與遊戲。

apm盛夏森動VRの旅

日期:即日起至9月4日

時間:1000-2300

地址:觀塘apm大堂

9. MCP新都城中心|LINE FRIENDS minini首次登場

今個夏天,新都城中心2期及3期與LINE FRIENDS及國隙著名色盲普普藝術家TENNESSEE LOVELESS合作打造主題活動,一班LINE FRIENDS minini更於香港首次登場。TENNESSEE LOVELESS先天是嚴重的色盲患者,不過他以色彩理論打開了一條自創的藝術之路。商場內有全球最大的7米高MINI BROWN及5米高的MINI CONY巨型檯上擺件,還有多個打卡位、互動遊戲及期間限定店,當中有部分商品是今次活動率先公開發售,例如LINE FRIENDS minini大頭咕𠱸、滑鼠墊、30日挑戰貼紙、夏日Aloha主題襟章(盲盒)、主題坐檯月曆等。

新都城中心2期:TENNESSEE LOVELESS的藝術創作書檯

新都城中心3期:TENNESSEE LOVELESS的音樂創作工作檯

LINE FRIENDS minini大頭咕𠱸

LINE FRIENDS minini 主題坐檯月曆(香港限定)

LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界

日期:7月30日至10月2日

時間:1000-2200

地址:新都城中心2期及3期L1天幕廣場及新都城中心2期L2

10. YOHO MALL|暢遊熊本熊小鎮

知道大家久久未能遊日,所以今個夏日就由九州熊本縣營業部長兼幸福部長KUMAMON(熊本熊)來香港找大家,將元朗YOHO MALL打造成小鎮,共有8大打卡位,讓大家置身於兩大超巨型主題桌遊棋盤上。桌遊世界第1個區域以「KUMAMON玩樂不夜町」為背景造型,以搶眼的紅白黑主調顏色做主題;而場內另一主題區則設置了充滿田園風光的「熊花園」。

YOHO MALL I:KUMAMON玩樂不夜町

熊茶舍 6米高的KUMAMON玩具屋

YOHO MALL 2 :熊花園

向日葵花海 熊見步道

熊本縣特產店有多款熊本縣名物供大家購買 日本直送熊本縣亞魯斯蜜瓜 (需預訂) My Bluebottle x Kumamon 雨傘$168 日本直送熊本縣凸頂柑啫喱$158/6個(即將推出)

YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮

日期:即日起至8月28日

時間:1000-2000

地址:元朗YOHO MALL I及YOHO MALL II

11. 新城市廣場|日本人氣插畫Keigo重塑大阪街頭

日本人氣插畫家Keigo以幽默搞笑的方式繪畫筆下角色的生活日常,今次一眾角色來到新城市廣場,有7大爆笑位供大家拍照。還有期間限定店帶來10款首次亮相的精品,同場更有Keigo畫作展覽,其中2款NFT作品更首次於商場展出。

慢活人生的樹懶司機 樹懶壽司師博 長頸鹿先生悄悄出來了……

高下立見啤酒杯$180 樹懶先生家居潮地毯$180

在Keigo主題布置打卡過後,大家可以到商場5樓戶外平台的全新打卡樂園Fun Park遊覽3大主題園區,於10個日系打卡位盡情拍攝清新照片。

紫幻花園:紫藤花隧道

奇妙芝園 動感童園:七彩條子迷宮

Keigo大阪一町

日期:即日起至9月12日

時間:1200-2200

地址:沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓型獻技場及三期二樓

Fun Park

日期:即日起

時間:0900-2200

地址:沙田新城市廣場一期5樓戶外平台

12. 新港城中心|用光影體驗熱帶雨林

MOSTown新港城中心化身熱帶雨林探索大本營,讓大家一邊探索一邊學習生物多樣性及保育知識。商場中庭參照全球最大的熱帶雨林「亞馬遜雨林」,搖身一變成為佈滿龍血樹、散尾葵、龜背竹等特色植物的盛夏雨林探索站,充滿大自然原始氣息。場內有以 1:1 打造、1.8 米高的瀕危「巨獺」雕塑,只要成為 H.COINS 會員及讚好商場專頁,即可以走進全港首創的全方位電子「晝夜雨林體驗館」,於光影及環迴聲效之中,觀賞熱帶雨林晝夜交替的壯觀景致。



1:1 比例瀕危巨獺



全方位沉浸式欣賞MOST-Adventurous亞馬遜雨林晝夜秘景



香港生物多樣性博物館於場內L3舉行「博遊生物@MOSTown」 標本展,精心挑選出8種珍貴的熱帶及亞熱帶雨林珍貴動物標本於場內展出,當中包括箱龜、長尾虎貓、斑文鳥等。

盛夏雨林探索站

日期:8月6日至10月4日

時間:1200-2100

地址:MOSTown新港城中心L2天幕廣場

13. MOKO新世紀廣場|大口仔6大露營打卡裝置

跟住Sanrio於6月中公布的《Sanrio Character Ranking 2022》結果,大口仔榮奪大家票選香港區最受歡迎角色第1位。今年大口仔帶同女朋友nako-chan及弟分maakun來到MOKO新世紀廣場跟大家見面,以「MOKO.minna no tābō 夏日Music Camping」作主題,打造6大山系露營打卡位,場內更設有大口仔期間限定店,售賣多款精選精品,各位粉絲記得帶它們回家!



音樂茶座露營車



溫馨帳幕營火

BBQ野餐燒烤區

大口仔摺合帳篷$369、野餐桌$295.2、大咕𠱸$439.9、摺合露營椅子$319

minna no tābō 咕𠱸$279.9、毛巾$139.9、手提電話座$99.9、洗衣袋$165

MOKO.minna no tābō 夏日 Music Camping

日期:即日起至8月20日

時間:1000-2200(期間限定店1100-2100)

地址:MOKO MTR 樓層中庭

14. 東港城|元宇宙甜點藝術展覽

曾於杜拜、新加坡及馬尼拉先後展出的超人氣甜點主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」來到東港城,除了設有4個海外主題裝置外,香港站更特設獨家的「情迷『彈』撻樂園」主題區,一個個蛋撻化身彈床。商場更引入近年大熱的元宇宙虛擬世界概念,推出全港首個「元宇宙甜點藝術展覽」,只需要透過智能電話就可以穿棱於虛擬與現實當中。

情迷「彈」撻樂園

七彩童夢甜甜圈 棒棒糖繽紛世界 The Point 會員憑100積分換領活動預留證,親臨商場藝術甜點裝置「The Dessert Museum」後,即可參加「VR超現實甜蜜體驗」

The Dessert Museum期間限定店

The Dessert Museum香港站

日期:即日起至9月4日

時間:1000-2200

地址:東港城一樓展覽場

15. 荃灣千色匯及元朗千色匯|The French Girl首個商場聯乘個人NFT展

近年NFT盛行,不少品牌和藝人均推出NFT。今年荃灣及元朗千色匯就與居港6年的著名法國NFT藝術家The French Girl(Caroline Tronel)合作舉辦其首個商場個人NFT展,以法國街頭塗鴉風格及實體畫作打造The French Girl夢想中的遊樂園場景。

荃灣千色匯I:2米的彩虹獨角獸配合主題加入常見玩樂設施包括鞦韆、搖搖板等打卡位。

元朗千色匯:展示The French Girl親手製作的滑板,並設置以雙囍為背景的長椅。

「法」現盛夏Double Happiness

日期:即日起至9月11日

時間:1000-2200

地址:荃灣千色匯 I (1樓及2樓)、元朗千色匯(地下大堂)

16. LCX|Pokémon TCG 消失的異世神殿

《寵物小精靈》乃是一眾八、九十後的童年回憶,今年一班小精靈來到海港城LCX的「異世神殿」,同時設有搜羅了多款寶可夢中心原創商品的寶可夢異世商品店,更有Nintendo Switch寶可夢遊戲電玩區及寶可夢集換式卡牌遊戲對戰區,可與其他訓練員切磋一番。

300張寶可夢集換式卡牌 可以跟寶可夢一同打

寶可夢異世商品店:售逾百件寶可夢精品

各位訓練家可在週末免費與其他訓練家進行寶可夢集換式卡牌 遊戲對戰,參與遊戲體驗或卡牌對戰後,訓 練家更有機會得到《寶可夢 朱/紫》初期三隻寶可夢造型帽一 頂。

Pokémon TCG 消失的異世神殿

日期:即日起至9月4日

時間:1000-2200

地址:尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門

免費試玩 Nintendo Switch 寶可夢遊戲及卡牌對戰

日期:即日起至9月4日

時間:每日1200-2000免費試玩任天堂 Switch 遊戲 《寶可夢傳說 阿爾宙斯》、星期六及日同樣時間可免費參與寶可夢集換式卡牌遊戲對戰體驗。

地址:LCX Oasis 3 HISSO 前方

17. MIKIKi x 卓爾廣場x錦薈坊 x寶怡商場|天空之旅主題場景

MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場打造療癒的度假風打卡拍照場景 「Summer Skycation」,以天空之旅為主題帶你到雲上的夢幻國度中盡情暢玩,欣賞天空美景,穿梭繽紛雲海。MIKIKI中庭化身夢幻打卡場景,讓你彷彿置身天空之中,被熱氣球、星星及彎月環繞;屯門卓爾廣場中庭化身成繽紛打卡場景,一朵朵白雲配上藍天,猶如置身空中;屯門錦薈坊及寶怡商場分別以巨型彎月及藍天雲彩呈現唯美之旅,讓大家感受仲夏氣息。

6米高巨型熱氣球

雲上摘星之旅裝置 雲海月光小船

屯門卓爾廣場:傲遊天際『紫』飛機

屯門錦薈坊:DREAM月亮幻想椅子

寶怡商場

Summer Skycation

日期:即日起至8月31日

時間:1000-2200

地址:MIKIKI地下中庭、屯門卓爾廣場地下中庭、屯門錦薈坊三樓中庭及屯門寶怡商場電梯大堂

18. 置富Malls |聯乘韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS夏令營

韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS換上全新的露營裝束來到置富Malls旗下4大商場,總動員鬼馬玩轉「Chill開心夏令營」,打造馬鞍山廣場「Chill消暑快樂營地」、+WOO 嘉湖「Chill繽紛荔枝熊樹屋」、置富都會「Chill清涼汽車營地」、置富第一城「Chill亮閃星營」4個與別不同的Chill冒險營地,場內設有多個打卡位和刺激的數碼互動遊戲。

馬鞍山廣場:Chill消暑快樂營地 +WOO嘉湖:Chill繽紛荔枝熊樹屋 置富都會:Chill清涼汽車營地 置富第一城 : Chill亮閃星營

LYCHEE & FRIENDS 「Chill開心夏令營」

日期:即日起至10月23日

地址:馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會及置富第一城

19. 將軍澳中心|甲蟲王國大冒險

炎炎夏日,不如由室外走進室內,在舒適環境之下欣賞大自然。將軍澳中心聯同香港甲蟲研究協會攜手合辦《甲蟲王國大冒險》,商場中庭將變成甲蟲王國,展示來自世界各地共18種昆蟲活體及標本,讓大家360度近距離觀察甲蟲的一舉一動。場內設有古文明森系冒險打卡位,5米高馬雅文明金字塔內藏多款甲蟲王者,12倍的巨大版海克力斯長戟大兜蟲。同時舉辦「森之市集」,搜搜羅一系列天然及手作養生用品。商場更聯同香港甲蟲研究協會舉辦「尋蟲記:西貢龍蝦灣小歷險」考察團及「奇異零距離」工作坊,由專業導賞員帶團出征龍蝦灣,實地考察大自然昆蟲生態。

商場展出18款珍稀昆蟲活體及標本

當中更有珍稀甲蟲「4大之最」——體型之最海克力斯長戟大兜蟲、顏色之最黃金鬼鍬形蟲、奇特之最毛象大兜蟲及偽裝之最蘭花螳螂。

2.2米高巨型金甲蟲

森之市集

甲蟲王國大冒險

日期:7月30日至9月21日

時間:1200-2000(森之市集)

地址:將軍澳中心G/F中庭

尋蟲記 – 西貢龍蝦灣小歷險

日期:8月6、13、20及27日

時間:1000-1300

集合及解散地點:將軍澳中心

參加方法:The Point 會員憑5,000積分,即可換領「尋蟲記 – 西貢龍蝦灣小歷險」活動證,活動證將於7月29日、8月5、12及19日(約1pm)於The Point App將軍澳中心之「獎賞」頁面供換領。

名額:15個(每個名額供2人參加)

20. 又一城|迪士尼人物與你體驗綠色生活

最近天氣熱得交關,全球暖化及環保議題與我們息息相關。今年又一城為提高大眾環保意識,與迪士尼合作帶來環保合作企劃《Disney. Love Nature》,多位迪士尼經典卡通人物換上新裝,進入綠意盎然的大自然叢林國度。大家可以拍照之餘,更可購買全球限定迪士尼環保產品。

又一城變色綠油油的夢幻小花園 一眾迪士尼角色換上全新服裝 咖啡渣咖啡杯$100

竹纖維碗碟套裝$250/套

Disney. Love Nature

日期:即日起至8月14日

地址:九龍塘達之路80號又一城LG2層