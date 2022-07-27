微辣加持！新「網紅平台」拓KOL市場

上網觀賞KOL內容已成為不少人的日常，其實背後蘊藏莫大商機！據報單計去年，首3位內地頂尖「網紅」年收入便超過129億人民幣。有公司相中本地市場相對滯後，決定斥資千萬創立全新網紅平台“1Kommunity”，並獲「微辣」創辦人「六毫子」支持，勢言要為KOL們拓商機！

一眾「微辣」藝人現身1Kommunity品牌發布會，為平台打響頭炮。

日前1Kommunity正式舉行品牌發布會，吸引逾千位名人、藝人、網紅及YouTuber到場，包括方力申、丁子高、「細龍生」鄭世豪、《美女廚房》學徒陳紫芊、《口罩小姐》「孖四」張凱莎；而一班「微辣」藝人Yelo、霍哥、豪Dee等亦有現身支持。當日活動共衍生4,122篇帖文，網絡曝光達1億次；平台更送出1.5億港元獎金獎品予一眾網紅，為1Kommunity打響頭炮！

1Kommunity致力為網紅提升知名度及曝光率，增加他們接觸不同客戶群的機會，從而提升收入。平台聯合創辦人兼營運總監朱俊勳表示：「相對其他亞洲地區，香港的網紅產業一直落後。當中資源分散及欠凝聚力，令業界錯失不少良機。1Kommunity期望可以為網紅、商家等建構橋樑，推動行業正面發展，令本港成為孕育網紅專才的搖籃。」

1Kommunity聯合創辦人兼營運總監朱俊勳期望平台能夠幫助網紅開拓商機。

其中，平台積極推動「收入分成」概念，打破「先付款，後出文分享」及「一帖文，一價錢」的行業常規。商家只需提供產品試用及基本資料，無需預先繳費，平台即會透過人工智能系統及大數據配對合適網紅，並會安排出帖；另一方面，平台同時以較本地市場為高的佣金招倈網紅，鼓勵他們多出帖文分享，提高銷售率。

商家待銷售訂單出現後，始需支付服務費。當中涉及的產品銷售詳情、佣金收成等，均會即時透過手機應用程式通知網紅；而商家亦能透過系統，隨時查閱網紅的銷售表現，增強數據透明度，從而鞏固合作關係。

1Kommunity客戶遍及各行業，包括運動補充飲料Celsius、醫療美容集團DR REBORN、咖啡品牌% ARABICA、燕麥奶品牌OATLY、龍舌蘭品牌L7Á及周大福珠寶等。去年他們更為科技食品公司Future Salad帶來超過600萬港元營業額，以及逾1億6千萬次的線上曝光率，不容小覷。

1Kommunity期望迄至2023年年底，加入平台的香港網紅人數將會增至10萬；長遠目標冀於10年內，在亞太區獲千萬名網紅加入。未來他們亦會尋求與不同平台合作，攜手令香港網紅產業化，帶動行業發展；甚至在港設立「網紅孵化中心」，為有志成為網紅的朋獲提供專業、有系統及受認可的課程，孕育更多網紅專才。