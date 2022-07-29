及早檢測 全城無肝炎！
昨天（28日）為「世界肝炎日」，為響應2022年「世界肝炎日」，癌症資訊網慈善基金聯同香港肝康會，合作舉辦名為「全城無肝炎」活動計畫，並邀得香港大學腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰教授，於現場講解及宣傳有關預防乙肝的信息。
乙型肝炎是由乙型肝炎病毒所引致的肝臟疾病，乙肝病毒主要傳播途徑有性接觸、血液接觸、母嬰傳播，部分受感染人士會終身成為帶菌者，可能在日後患上慢性肝炎；而慢性乙肝亦可引起急性肝衰竭，約15至40%慢性乙肝患者長遠會演變成肝硬化或肝癌，大家不容忽視。
香港大學腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰表示：「市民大眾對乙型肝炎有不同的誤解，以致不少患者不敢求醫。另外，乙型肝炎徵狀並不明顯，患者容易錯過接受治療的機會，以致在多年後病情惡化，直至出現肝纖維化及肝硬化或肝癌才發現自己患有乙肝，故乙型肝炎常被稱為『隱形殺手』。要避免患上嚴重肝疾病，及早檢測與適時接受治療仍是最佳辦法。」
現時，乙肝快速測試流程十分簡單，整個過程只需約10分鐘，在手指頭採一滴血，把血滴落乙型肝炎表面抗原（HBsAg）測試劑，等待數分鐘即可呈現結果，即可驗出是否帶有乙肝病毒，準確度高達約95%。如結果為陽性即代表帶菌，就必需去做進一步測試確認。
香港肝康會主席黎宏裕在活動中，分享了2019年乙肝快速測試活動數據：「2019年，我們成功為162名市民提供驗血服務，10人驗出乙肝帶菌。我們發現大部分人在參與活動前，並不知自己是否乙肝帶菌者；由於大多數感染了乙肝的人，可以完全沒有沒有徵狀，只有驗血才可得知自己是否乙肝帶菌者。因此，進行乙肝快測對找出隱形帶菌者尤為重要。」
現時已有提高對乙型肝炎免疫力的抗體疫苗，亦有其他較簡單的方法有助停止乙型肝炎的傳播，例如：在有機會接觸血液後用肥皂及清水徹底洗手；與性伴侶發生性行為時用安全套；避免與血液及體液有直接接觸；小心包好所有傷口；避免共用鋒利物件例如剃須刀、指甲鉗、牙刷、及耳環或體環；用塑料袋裝好棄掉的衞生護墊和棉條；在穿耳或穿體環、紋身及針灸時確保使用全新及已消毒的針具。