MIRROR演唱會 第3場 升降台chok一chok教主險失重心 神徒擔心：好危險呀

MIRROR演唱會 開騷後出現不少安全問題， 好像首場AK 唱《虎道門》在升高的舞台跳舞，但舞台突然劇震一下，AK被搖晃兼失去重心，立即傾前蹲下保護自己。第2場Frankie Solo自白時又不慎跌落台，幸好台下距離不高，Frankie只擦傷隻手，有驚無險！之後有網民於網上發起聯署，要求有關方面正視演唱會安全問題。昨日第3場，ViuTV表示已作出改動：「大會於昨晚第三場已實施幾項舞台上改動，令表演者於表演時更加安全，能全心全意投入表演。」當中包括Frankie改為平台進行Solo自白，取消所有吊橋環節，Jer 唱《黑夜不再來》時，吊台四邊加咗欄杆，MIRROR唱《12》時，取消外圍catwalk等。

MIRROR紅館演唱會開騷後出現不少安全問題。

好像首場AK 唱《虎道門》在升高的舞台跳舞，但舞台突然劇震一下，AK被搖晃兼失去重心，立即傾前蹲下保護自己。（網上影片截圖）

12子唱《IGNITED》時，站在離地約五米的架空橋上，但成員在上面走動時橋不斷搖晃，昨晚已取消所有吊橋環節。（網上影片截圖）

第2場Frankie Solo自白時又不慎跌落台，幸好Frankie只擦傷隻手，昨晚Frankie已改為平台進行Solo自白。

至於Anson Lo頭兩場唱完《King Kong》之後會倒跌落台，昨晚改用升降台，不過升降台下降時突然無故chok一chok，令原本企定定的教主險失重心，幸好教主立即高舉雙手平衡身體，未生意外。有神徒在粉絲群組po片留言：「朋友send條片過嚟俾我睇, 今日輪到教主，好彩企定到，但係條腰咁樣chok法，都好擔心下， 其實真係好危險呀！」其他神徒亦表示：「又係升降台！」、「機關太危險！」

Anson Lo頭兩場唱完《King Kong》之後會倒跌落台。

有傳媒向康文署查詢MIRROR演唱會舞台安全問題 ，康文署表示演唱會主辦機構已按有關規定就舞台裝置提交註冊工程師的檢驗報告，對於過去數天的舞台事故，署方已要求主辦機構檢視情況及提供改善措施，以確保舞台及表演者安全。

曾為多個演唱會做監製的花姐，昨晚坐鎮panel指揮大局，令12子大為安心。