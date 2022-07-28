MIRROR演唱會發生嚴重意外　大電視跌落台兩名Dancers 倒地    政府叫停Mirror演唱會￼￼

MIRROR演唱會 今晚第4場發生嚴重意外，當Edan 和Anson Lo 合唱《Elevator 》時，台中央的大電視突然丟下，兩名dancers 被擊中後倒地，演唱會即時腰斬，其中一個傷者為COLLAR成員So Ching舞蹈員男友Mo（李啟言），兩人送往伊利沙伯醫院。伊利沙伯醫院發新聞稿指，共接收兩名男傷者，一人頸部受傷，情況嚴重，另一傷者頭部受傷，情況穩定。So Ching於凌晨到達醫探望男友Mo。

MIRROR演唱會今晚第4場發生嚴重意外，當Edan 和Anson Lo 合唱《Elevator 》時，台中央的大電視突然丟下，兩名dancers 被擊中後倒地。

救護員其後到場。

伊利沙伯醫院發新聞稿指，共接收兩名男傷者，一人頸部受傷，情況嚴重，另一傷者頭部受傷，情況穩定。

其中一個傷者為COLLAR成員So Ching舞蹈員男友Mo。

網民湧到阿Mo的IG留言集氣，希望他可以平安度過。

事後大會發出聲明向傷者致歉：「MIRROR.WEARE演唱會今日發生意外，現場有兩名表演者受傷倒地，救護人員到場進行急救，現已將傷者送院。我們對是次意外深感抱歉，並非常關心兩名傷者的情況。我們會對傷者提供一切所需協助。我們會徹查事故原因。如果我們有進一步消息，會即時公佈。」而文化體育及旅遊局局長楊潤雄關注紅館演唱會事故，已指示演唱會暫停舉行，直至舞台結構證實安全。

政府指示演唱會暫停舉行，直至舞台結構證實安全。

根據MIRROR演唱會鳴謝名單，舞台工程由菱藝廣告製作有限公司負責，機械工程則由協興隆舞台工程有限公司負責。菱藝廣告凌晨在Facebook發文否認與意外有關：「本公司今次只負責以下舞台舞美工程部分，1)Band Pool角位搭建 2)道具製作 3)鋪設台面飾面及鏡面物料，本公司並無參與任何機械工程及導致意外相關工程的製作、運作。特此澄清，本公司與今晚紅館不幸意外無關。如有不實指控，本公司保留追究權利。」

菱藝廣告凌晨喺Facebook發文否認與意外有關。

MakerVille發聲明取消餘下所有場次演出

MakerVille凌晨約2時發聲明表示取消餘下所有場次演出：「對於昨晚(7月28日）MIRROR.WEARE演唱會發生意外事故，造成兩名表演者受傷，大會致以最深切慰問並再次鄭重致歉，並會提供一切所需要的協助。我們正全面徹查事故原因，並會盡快作出公佈。此外，對於事故令觀眾或其他受影響人士造成不安，我們深感抱歉。另外，大國文化及MakerVille聯合公佈，將會取消餘下所有場次的演出及網上直播。有關退票的安排，我們會盡快公佈。至於持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。詳情會稍後公佈。」