鬼節禁忌 ｜農曆7月14鬼門關大開 12個必睇鬼節禁忌免惹禍上身

農曆7月14日是鬼門關大開的日子，根據傳統，香港各區會舉辦盂蘭勝會，以請神、神功戲及派米等活動普度亡魂。至於今年的農曆7月14則在新曆8月11日，在這個陰氣極重的日子，為免撞鬼就要記低以下 鬼節禁忌 ，以免招來殺身之禍。

鬼節禁忌1 ：亂拍膊頭

相傳人有3把火，每邊肩膀1把，頭頂1把，如果將其中1把拍熄的話陽氣就會大減，所以切勿亂拍人膊頭，也避免讓身邊人有機會拍熄你的其中1把火！

鬼節禁忌2 ：回頭

如果在街上走著的時候聽到有人叫你全名，切記不要回頭，因為有機會叫你的並不是人類，而是靈體。

鬼節禁忌3 ：晚上拍照

常說到廟宇參拜切忌拍攝神像，以免因不尊重神靈而引發之後的古怪事。在鬼節當日也有相類似的禁忌，大家於晚上切勿胡亂拍照或自拍，以免相中出現多個「人」。

鬼節禁忌4 ：坐港鐵尾班車

如果你有留意開都市傳說，相信一定有聽過起源於港鐵的一個又一個令人毛骨悚然故事。例如消失多年的屈地站、彩虹站直達鬼門關、太子站的下一站仍是太子站、油麻地紅衣少女墮軌失蹤等。在鬼節當天，切忌乘搭港鐵的尾班車，因為有傳尾班車是用來盛載靈體，假如你真的有需要乘搭，也不要坐車尾啊，因為車尾是鬼魂聚集的地方。

鬼節禁忌5 ：靠牆走

靈體最愛貼近牆邊走，尤其是陰暗的後巷，記得做人還是「走回正軌」，切勿靠牆走，以免撞到靈界朋友。

鬼節禁忌6 ：晚上吹口哨

有人慣於得閒無事就吹口哨，可以如果在晚上吹口哨的話，鬼魂聽到就會覺得有人呼喚它們回家，便會跟著聲音走，為免招惹不速之客，還是保持安靜比較好。

鬼節禁忌7 ： 據為己有

小時候學校和父母都有教做人要路不拾遺，非自己的物品和錢財就不要據為己有。去到鬼節當天，假如看到路邊有錢和祭品就更加要小心，因為這些都有可能是屬於靈體。其次是絕不能擅自取走路邊雨傘，因為鬼魂愛藏於傘中，於室內也不要撐傘。

鬼節禁忌8 ： 身上掛鈴或窗邊掛風鈴

發出鈴鈴聲響的飾物或風鈴聲音，有可能將陰間的鬼魂召喚出來，與吹口哨的道理相近，它們或有機會沿著聲音跟你回家。如果家裡窗邊掛有風鈴，於晚上睡覺時也是人類較為脆弱的時刻，無謂讓朋友「陪你睡覺」吧。

鬼節禁忌9 ： 半夜晾衣服

有時因超時工作導致要深夜才能洗澡洗衫，不過鬼節就盡量避免凌晨時間洗衫及晾衣服，因為濕𣲷𣲷的衣服最易讓靈體棲身，而且衣服隨風飄揚的時候，就如熱情地向鬼魂招手。

鬼節禁忌10 ：筷子插碗

相信即使不是在鬼節的時候，如果你將筷子插在飯碗中央，也會被家中長輩責罵。其實筷子插碗就像香爐插香一樣，假如你在鬼節不禁犯禁，靈體看到你這麼好客也不會拒絕你的好意。

鬼節禁忌11 ：禍從口出

農曆七月期間，不少市民都會在路邊燒衣，準備衣紙、冥鏹、水果等祭品以超渡亡靈。當你路過的時候切勿指指點點及觸碰祭品，以免惹來靈體不滿。

鬼節禁忌12 ：剃毛

有傳毛髮代表人類的精氣神，當精氣神削弱後就會容易被靈體騷擾，所以於鬼節當日還是避免在深夜時分脫毛。