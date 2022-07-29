MIRROR騷事故 阿Mo頸椎爆裂通宵做手術　父母加拿大急返港 So Ching凌晨探望男友

MIRROR演唱會 昨晚第4場發生嚴重意外，舞台中央的大電視突然跌下，兩名舞蹈員受傷送往伊利沙伯醫院。MakerVille行政總裁魯庭暉今晨約4時多在醫院向記者透露兩人情況，他指阿Fung（張梓峯）輕傷，擦損和拉傷，醫生建議留院觀察，無大礙可出院。COLLAR成員So Ching舞蹈員男友阿Mo（李啟言）在ICU留醫，清醒，可以和醫生溝通，要再做一系列檢查。

MIRROR演唱會昨晚第4場發生嚴重意外，舞台中央的大電視突然跌下，兩名舞蹈員受傷送往伊利沙伯醫院。

COLLAR成員So Ching舞蹈員男友阿Mo（李啟言）在ICU留醫。

阿Fung（右，張梓峯）輕傷，擦損和拉傷，醫生建議留院觀察，無大礙可出院。

今日再做手術

據知阿Mo除有腦出血外，第四節頸椎有爆裂情況，令神經線受損，影響手腳活動，據知醫生為他凌晨通宵進行手術，暫時未知手術成果，需等待神經線復原，最壞情況可能會令下半身癱瘓，暫時難以估計傷勢對身體日後影響，康復過程漫長。而今早約11時半左右，阿Mo再接受手術，預計需要7至8小時。So Ching於凌晨憂心忡忡到醫探望男友，她所屬的COLLAR宣布取消今日所有活動同訪問。

據知阿Mo除有腦出血外，第四節頸椎有爆裂情況，令神經線受損，影響手腳活動。

據知醫生為阿Mo凌晨通宵進行手術，暫時未知結果。

父母已訂機票返港

阿Mo爸爸是著名牧師李盛林，定居加拿大，當得囝囝受傷消息後，已立即訂機票趕返香港。阡陌社區浸信會發出禱告信寫道：「親愛的弟兄姊妹們：李盛林牧師小兒子啟言（Mo）在MIRROR 第四場演唱會，多倫多時間今日上午，在香港一個嚴重的意外中，他的頭部和頸部受傷，現在深切治療部。請懇切為他禱告，懇求神的醫治和憐憫。李盛林牧師和師母將於明晚日（周六早上）前往香港。請為他們的旅程安全禱告，求神的平安和安慰臨到他們和家人同在，因為他們非常擔心啟言。實在感謝弟兄姊妹的代禱！」

阿Mo爸爸是著名牧師李盛林，定居加拿大，當得囝囝受傷消息後，已立即訂機票趕返香港。

阡陌社區浸信會發出禱告信。

今日是MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）34歲生日，Frankie Fans Club（FFC）本來為Frankie準備應援活動，但因為今次事故，決定取消活動。FFC發聲明表示：「原定29-31/7於iSQUARE國際廣場舉辦的 Frankie 生日活動，現正取消，敬請見諒。希望各位不停為受傷的表演者集氣，祝福他們早日康復！」

今日是MIRROR成員Frankie 34歲生日，Frankie Fans Club（FFC）本來為Frankie準備應援活動，但因為今次事故，決定取消活動。

李家超承諾為阿Mo家人給予協助

另外文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日表示，當局非常關注事件，#初步調查指有一條鋼索斷裂，已聯絡康文署助理署長，連同勞工處，機電工程署成立工作小組全面調查，料數周後有報告。楊潤雄表示知悉阿Mo家屬將由外地返港，初步已找醫務衞生局與相關人士聯絡，對現時規定抵港人士需入住指定隔離酒店7日，他指明白家屬心急，當局會在兩者之間找一個平衡，而李家超今日出席活動時表示，高度關注今次事故，承諾為阿Mo家人給予充足協助。大家繼續為阿Mo和阿Fung集氣，祝兩人早日康復。