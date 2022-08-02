小朋友埋怨：「不公平」 家長要小心！

撫心自問「你認為這個世界公平嗎？」相信即使是成年人，甚至為人父母的你和我，也曾有過別人對自己不公平的感受；但事實卻不一定如你所想，何況「入世未深」的小孩子！

孩子的「小社會」是學校和家庭，這亦是他們常覺得遇到不公平的地方，一班年齡相若的同學天天上學一起相處，孩子當然認為老師對同學和自己都是一模一樣，尤其孩子的世界總會互相比較：當你看到身邊同學的能力好像比自己差，待遇卻比自己好，很容易會認為老師對自己特別差的感覺；或者因為孩子自己表達不清楚而令老師誤會，就會出現一些疑似不公平的感覺了。

家庭亦一樣，兄弟姊妹不單年紀不同，而且各有自身性格和能力；父母難免對大家的要求都不同。例如零用錢分配，哥哥和家姐零用錢比弟妹多，在父母眼中很正常，但在小孩子心目中就感覺不公平了。

遇到不公平的情況，通常孩子會有各式各樣的負面行為，最明顯包括欺凌同學朋友，像是藉以奪回一些「勝利者」的氣派；亦有一些孩子卻相反，覺得不被重視，因而顯得情緒低落，變得容易發脾氣；不能將情緒和想法表達的，更會把自己封閉起來，像是鑽進了胡同。

讓孩子從小開始理解每個人的能力和際遇都會不同，所以即使和朋輩面對同一件事情，最後亦會有不同的結局。如果父母能夠正確引導孩子，有時候這些「不公平」可以變成良性競爭。首先，父母要以身作則，明白如何將孩子互相比較。一些像「哥哥溫習只需要溫習一次就可以，為甚麼你讀這麼多次都不行？」或鮮有助益；反而，要細心和孩子分析，幫助孩子了解自己的長短處；同時自己心裏亦要明白，適合哥哥的方式並不一定適合弟弟，身為父母必須協助他們尋找適合自己的方案。

此外，老師和家長可以製做多些合作機會給孩子，讓他們通過互相合作，了解彼此的長短處，同時發揮互補不足的重要性。在家庭中，兄弟姐妹即使爭吵了，也是一家人，細心開導孩子，讓他們從過程中孩子學習怎樣和別人相處，及藉此更了解兄弟姊妹，其實小拗撬往往可以建立成感情的橋樑。