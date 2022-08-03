啟動「捐血模式」 尋止血良藥馬勃

學習草藥不一定要攀山涉水，美好的事物可能就在咫尺，或許只是一直沒有察覺。從學習中藥以來，踏草尋青的日子從未間斷，空餘時間到郊外尋找藥用植物，早已成為習慣。

「人在野」靠的是運氣、是緣份，累得要命可能也拍不出一張令自己滿意的相片，但行山絕對是一種有益身心、舒展筋骨的好活動。今次就談談我跟紫色馬勃的「相遇」了，它是《中國藥典》馬勃的其中一個來源植物，也有收載於《香港蕈菌》一書之中，閒時也會在家附近的花叢尋找草藥拍照，一天「花王」把屋苑對出的硬枝黃蟬大幅修剪，一個個紫色的球狀真菌露出地面，仔細一看就是紫色馬勃，萬分雀躍。

為了解紫色馬勃的生長過程，縱使夏日炎炎、汗流浹背，依然每天早上前往探訪，蹲在花叢內為馬勃留倩影，亦為蚊子提供了大量的營養。在發現它的第40天，滂沱大雨，雨水一直的下，落到馬勃上，大量孢子不斷從馬勃的子實體彈出，有着騰雲駕霧、如臨仙境般的感覺，壓軸戲碼就是痕癢無比⋯⋯過了幾天，這一帶長出了大量白色的紫皮馬勃，鍥而不捨地再次啟動「捐血模式」。

看着馬勃長大、變色、「爆開」，見證着它的生長過程，真的完全學懂了嗎？絕對不是。根據《藥典》記載馬勃的來源還有脫皮馬勃和大馬勃，現只是學了冰山一角。孜孜不倦地學習中藥知識，不只是嗜好，更早已是生活中不可或缺的一部分。

放假時帶着女兒去看馬勃，告知她馬勃又名灰包，剛從泥土長出時為白色，女大就會十八變，而馬勃長大後會變成紫色，它沒有花和果實，依靠孢子來進行繁殖，是常用中藥之一，用以治療咽痛。數天後她興高采烈地拉着祖母一同去尋找馬勃，並炫耀自己對馬勃的認識；祖母也不甘示弱，告知她小時候受傷流血以它按住傷口止血，十分見效。這是她倆學術和生活經驗的交流，也是大自然給我們最好的禮物。