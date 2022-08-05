長開冷氣？小心「冷氣病」

逐漸步入盛夏，只要是晴天，室外溫度幾乎都會超過30度，大多數人在日間都選擇留在室內歎冷氣，商場、娛樂場所、辦公室、餐廳、家中……日間吹了一整天冷氣，晚上睡覺的8小時亦少不了冷氣，因此亦形成了一個近年新興的病名：冷氣病。

簡單來說，長期處於冷氣中生活，確會影響我們身體健康的。所以，近年港澳兩地每逢到了夏季，生病的人往往比冬天更多，而且未必是「熱到病」：按照常理，夏天的病人應該是患熱性的疾病較多，但事實上，愈來愈多港澳人在夏天罹患寒性疾病。

長時間在空調冷氣環境下生活，因為空氣不流通，長期感受寒邪，會出現怕冷、鼻塞、頭暈、打噴嚏、乏力、疲倦、頭痛、腰痛、四肢肌肉痠痛，甚至記憶力減褪等症狀；也有人會出現皮膚發緊發乾，容易過敏等皮膚問題；患者或伴有消化系統的不適，以上其實大部分是風寒感冒症狀。除此之外，最明顯的表現是冷氣病會反覆發病，看似小事的傷風感冒，卻纏綿難愈「清唔到」。

治療冷氣病，祛寒為首要，盡量避免長時間在冷氣環境中。日正當空時雖然不宜外出太久；但若可以的話，一早一黃昏多到戶外走走，也可吸收陽氣祛寒。日常多飲用黑糖生薑茶，也有助祛除寒氣。有疑問可先諮詢註冊中醫師。