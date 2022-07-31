MIRROR演唱會事故 〡￼阿Mo父母抵港探愛兒   23位舞蹈員發聲明護鏡仔：此刻與我們共渡難關￼

MIRROR演唱會事故 ，兩位受傷舞蹈員送往伊利沙伯醫院。其中阿Fung（張梓峯）已出院。至於COLLAR成員So Ching男友阿Mo（李啟言）除有腦出血外，頸椎第四同五節爆裂及移位，接受2次手術後未見有大改善，恐有變癱之虞。伊院昨日指由於阿Mo接受手術期間需要插喉麻醉，按照既定臨牀情況分類準則，暫被列為情況危殆，而維生指數穩定。今早（31日）阿Mo父母由多倫多抵達香港，於機場乘專車前往酒店，經新冠肺炎檢測均無確診，之後前往醫院探望阿Mo，並與醫院深切治療部、神經外科及專治脊椎的三位主管會面。

MIRROR演唱會事故，兩位受傷舞蹈員送往伊利沙伯醫院。

COLLAR成員So Ching男友阿Mo，接受2次手術後未見有大改善。

今早阿Mo父母由多倫多抵達香港探望愛兒。

阿Mo父母與醫院深切治療部、神經外科及專治脊椎的三位主管會面。

另外，今日有份參與MIRROR演唱會的23位舞蹈員，聯名發出澄清聲明，其中包括已出院的張梓峯。眾人稱不會接受任何傳媒採訪，又澄清所有網絡平台流傳的匿名留言並非出自任何一位MIRROR演唱會舞蹈員，所有言論僅透過個人平台發放。另外，所有受傷舞蹈員的健康狀況只由本人、家屬和官方發放單位為準，而23位舞蹈員並沒有為傷者發起眾籌。聲明最後強調：「MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。」為鏡仔護航！之後Edan、AK、Lokman、Frankie、Stanley、花姐等亦陸續在IG Story轉發聲明。

今日有份參與MIRROR演唱會的23位舞蹈員，聯名發出聲明，澄清所有網絡平台流傳的匿名留言並非出自任何一位MIRROR演唱會舞蹈員。

23位舞蹈員澄清並沒有為傷者發起眾籌。