第二期消費券｜22大商場優惠懶人包 消費抽電動車＋iPhone 有商場推最高＄29,200獎賞

【 第二期消費券 】第二階段消費券將於8月7日發放，屆時已經登記使用支付寶香港、BoC Pay、PayMe、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK接收消費券的人士將可獲發$2,000，其後於10月1日再獲發$3,000。假如是用八達通接收消費券的話，則可在8月7日和10月1日分別獲得$2,000，並最快於12月16日獲餘下的$1,000，亦即是每位合資格人士均可取得合共$5,000的消費券。面對政府派發$5,000，市民應該會花盡心思將消費券用得其所。想精明消費，當然要熟讀各大商場推出的第二期消費券優惠計劃，讓大家可以於消費的同時賺取回贈或參加抽獎贏大獎。今次一於為大家整合全港22間商場的消費券優惠獎賞，讓各位可以做一個聰明的消費者。

第二期消費券｜即睇22間商場消費優惠

1. 黃埔天地｜最高領＄100美食現金券

黃埔天地推出《消費券夏日美食熱賞》，由8月6日至9月12日逢周末及公眾假期送出指定美食現金券。凡於商場指定商舖以6個消費券認可的電子支付平台消費滿$400或以上，即可換領指定商場之$50美食現金券；滿費滿$800或以上，則可換領$100美食現金券。

電子貨幣只限八達通Octopus、支付寶香港AlipayHK、微信支付WeChat Pay HK、拍住賞Tap & Go、PayMe或BOC Pay，其他網上付款支付程式或個別商戶支付平台及會員扣帳卡恕不接受。

憑即日單一電子貨幣交易紀錄頁面及對應商戶之即日單一機印發票，即可換領指定美食現金券。每日數量有限，換完即止。

黃埔天地《消費券夏日美食熱賞》

日期：8月6日至9月12日（逢星期六、日及公眾假期或換完即止）

時間：1400-2200

換領地址：黃埔天地時尚坊地下換領處

網址：www.thewhampoa.com

查詢：2121 8344

2. 荃灣廣場｜抽獎贏最新iPhone及Dyson吸塵機

荃灣廣場的《SUMMER消費多重賞》正式開鑼，由即日起至8月31日，商場推出了「SUMMER FUN即抽即中賞」，提供超過30,000份獎品。各位只要透過6大支付平台於場內消費購物滿$500即可參加抽獎，精選獎品包括iPhone 13 Pro Max（價值$10,199）、Dyson V15 Detect Absolute Extra吸塵機（價值$6,380）、Apple Watch Series 7（價值$3,199）、Switch Lite主機（價值$1,499）等。

荃灣廣場提供逾30,000份獎品供大家抽獎。

iPhone 13 Pro Max Dyson V15 Detect™ Absolute Extra吸塵機 任天堂Switch Lite

除此之外，凡透過電子貨幣於場內消費購物滿$3,000， 即送$100商場電子贈券組合（$50時尚生活電子贈券及$50餐飲電子贈券）；消費滿$7,000即享$250一田及商場電子贈券組合（$50一田百貨現金優惠券、$50新地商場贈券、$50時尚生活電子贈券及$50餐飲電子贈券。

消費滿指定金額即送商場贈券

荃灣廣場SUMMER消費多重賞

日期：即日起至8月31日

時間：1000-2200

換領地址：荃灣廣場L3顧客服務中心

網址： http://www.tsuenwanplaza.com.hk

查詢：2498 8343

3. 朗豪坊｜200%回贈贏＄1,000商場禮券

朗豪坊為新一輪消費券推出優惠，由8月5日至9月4日推出「朗豪坊200%回贈大抽獎」，LP CLUB會員以電子支付工具於場內單一消費滿$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次 （每人最多可換領5次），最多可贏取200%回贈，即$1,000商場現金禮券，或500,000會員積分（各30份），另有其他獎品多達10,000份。

旺角朗豪坊推出「朗豪坊200%回贈大抽獎」活動

最高可獲200%回贈

朗豪坊200%回贈大抽奬

推廣日期：8月5日起至9月4日晚上11時

換領日期：8月5日上午11時至9月11日晚上11時

抽獎方法：LP CLUB會員於推廣期內以電子支付工具於場內單一消費滿$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次）。

網址：http://www.langhamplace.com.hk

查詢：3520 2800

4. 上水中心及新都城中心一期｜有機會入住2日1夜星空營

兩大商場推出「Chill賞・盛夏大抽獎」，提供10款獎品給大家帶回家。由即日起至8月14日，於商場內消費滿$100，憑商戶發出之即日單一正本發票單據即可換領抽獎券1張；消費滿$200可換領抽獎券2張，如此類推，每位顧客每日最多可換領抽獎券3張，參加抽獎次數不限。頭獎是牧緣田里悠然6米星空營（4人1晚） 連風味碳爐燒烤晚餐（價值$3,100），其他獎品包括貝澳小型露營車雙人1晚（價值$1,699）、LOGOS印弟安風營帳（價值$2,799）及JBL Flip 5 防水藍牙喇叭（價值$719）等等。

除此之外，商場亦有推出「夏日Chill住”連環賞”活動」，由即日起至8月14日（逢星期六及日），於商場內消費滿$300或以上（憑商戶發出之即日單一正本發票單據及相符之電子貨幣付款存根），即有機會換領指定商戶$50禮券乙張（包括SCC-馬拉松、Decathlon、Haagen-dazs、7-11、茶檸及Online Fashion SkincareMCPOne – Decathlon、Haagen-dazs、無限運動及宏興單車）。每位顧客每日最多只可參與換領乙次。顧客如消費滿$400或以上，可同時換領一張「Chill賞．盛夏大抽獎」抽獎券乙張。

消費滿指定金額有機會贏得2日1夜星空營體驗

消費滿指定金額，亦有機會換領指定商戶禮券。

Chill賞．盛夏大抽獎

日期：即日起至8月14日

時間：周一至五（1100-2000）、周六及日（1300-2000）

換領地點：上水中心L2商場禮賓部、新都城中心一期地下商場禮賓部（周一至五）、L2禮品換領處（周六及日）

抽獎結果公布日期：8月31日

夏日Chill住“連環賞” 即買即賞 消費禮遇

日期：即日起至8月14日（周六及日）

時間：1300起（每日換領商戶禮券數量有限，送完即止）

換領地點：商場L2推廣活動攤位

網址：https://www.facebook.com/SSCxMCP1

電話：2672 6328（上水中心）、2191 1105（新都城中心一期）

5. 新地12大商場｜消費＄200贏價值＄273,000電動車

新地旗下12大商場包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及屯門寶怡商場推出「夏日旋風大抽獎」，送出逾40萬份禮品，總值逾400萬元。只要於即日起至9月30日單一消費每滿$200，就可以於The Point手機應用程式或各商場顧客服務中心成功登記積分即可參加抽獎（life@KCC及屯門寶怡商場需於商場指定地點登記抽獎）。

是次獎品非常豐富，終極大獎成BYD ATTO 3 電動車（價值$273,000）、二獎為500萬The Point積分（相等於$20,000 Point Dollar，可當現金使用）、三獎為iPhone 13 Pro Max 256GB（價值$10,199）。

新地12間商場送出總值逾400萬禮品

夏日旋風終極大抽獎

日期：即日起至9月30日晚上10時正

抽獎日期：10月11日

得獎名單公布方式：10月18日於星島日報及英文虎報刊登，所有所有得獎者將收到SMS 短訊及專人通知領獎安排。

6. 香港仔中心｜最高賺＄100現金券

香港仔中心推出「盛夏消費賞」現金券回贈活動，由8月6日至9月12逢周六、日及公眾假期，於香港仔中心任何商舖以電子貨幣消費滿指定金額，即可於消費當日換領指定餐飲現金券，消費滿$300可獲贈$50餐飲現金券；消費滿$600即可獲贈$100餐飲現金券。

香港仔中心推出消費獎賞，最高可獲贈$100餐飲禮券。

盛夏消費賞

日期：8月6日至9月12日（逢周六、日及公眾假期或換完即止）

時間：1300-2100（或換上即止）

換領地址：香港仔中心2期地下換領站

網址：www.achongkong.com

電話：2553 0860

7. ELEMENTS圓方｜消費賺取高達＄29,200獎賞

今次圓方推出「盛夏購物四重賞」，由餐飲、購物、銀行聯乘以及時尚服飾獎賞都有。第一賞是8月上旬「盛夏餐飲獎賞」，商場會向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」派發總值港幣$1,000指定消費餐飲電子禮券。

第二賞是即日起至8月31日推出的「盛夏購物消費獎賞」，顧客以指定之電子貨幣於零售商戶即日消費滿$5,000，即可享總值$2,000獎賞，包括$100指定消費時尚服飾電子禮券、$200消費美容電子禮券、$700指定消費餐飲電子禮券及總值港幣$1,000消費商戶電子禮券；消費滿港幣 $10,000，即可享總值港幣$5,000獎賞；如果消費滿$60,000， 更可享總值$28,000獎賞。

第三賞是顧客憑合資格之銀聯支付方式於指定商戶即日消費滿指定金額$5,000，除了可獲「盛夏購物消費賞」總值港幣$2,000 獎賞外，更可額外獲港幣$100商場電子禮券，合共可獲總值$2,100獎賞，最高可獲$29,200獎賞。

第四賞是「周末時尚服飾獎賞」，即日起至8月31日逢星期五至日，憑指定時尚服飾消費單據換領消費獎賞時，可額外獲得港幣$1,000商場指定消費特定時尚服飾電子禮券。

圓方推出4重賞獎，最高可獲贈$29,200禮遇。

盛夏購物消費賞 及 聯乘銀聯額外消費獎賞

日期：即日起至8月31日

換領地址：火區1樓（1000-2200）、金區2樓（1200-2000）

周末時尚服飾獎賞

日期：即日起至8月31日（逢周五至日）

換領地址如上

網址：www.elementshk.com

8. 迎海薈、翔龍灣廣、港灣豪庭廣場｜消費回贈10%

為迎接第二期消費券，今次迎海薈、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場共同推出「消費熱浪賞」，由8月7日起，顧客於3大商場內分別以電子貨幣即日消費滿$1,000或以上（最多可憑4張不同商戶發出的即日電子印機票，每張發票需至少$100或以上），即額外賞$100現金券，亦即等於即時回贈10%。迎海薈現金券適合參與商戶、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場更設有兩種現金券，包括餐飲及教育，零售、美容及娛樂類。

迎海薈、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場推出即時回贈10%優惠

消費熱浪賞

日期：8月7日起至送完即止

時間：1200-2200

換領地址：商場禮賓部

網址：www.doublecoveplace.com.hk、www.grandwaterfront.com.hk、：www.metroharbourplaza.com.hk

查詢：2603 5291（迎海薈）、2262 2029（翔龍灣廣場）、3144 3350（港灣豪庭廣場）