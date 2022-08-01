Lokman打破沉默為阿Mo集氣：我哋會睇住自己唔使擔心

MIRROR演唱會事故，有3個舞蹈員受傷，包括COLLAR成員So Ching男友阿Mo（李啟言）、阿Fung（張梓峯）、Zisac， 其中阿Fung已經出院。至於阿Mo除了有腦出血外，頸椎第四節爆裂及移位，他接受2次手術後未見有大改善。伊利沙伯醫院發言人表示，有關病人現時仍然在深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。據知，醫療團隊需要數以月計的時間，觀察阿Mo骨髓神經康復程度，暫未知最終活動能力康復情況。消息人士指，阿Mo手術前情況較差，多項活動反應能力評分較低，現時有待術後康復評估，27歲的阿Mo年紀尚輕，未來數星期至一個月是自我恢復的關鍵期，受損機能可以有改善空間， 目前最重要是保持各項維生機能平穩，避免情況惡化。

MIRROR演唱會事故，有3個舞蹈員受傷，包括COLLAR成員So Ching男友阿Mo、阿Fung、Zisac。

其中阿Fung已經出院。

阿Mo接受2次手術後，仍然在深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。

阿Mo父母昨日由多倫多抵達香港，在機場乘專車前往酒店，經新冠肺炎檢測均無確診，之後前往醫院探望阿Mo，並同醫院深切治療部、神經外科和專治脊椎嘅三位主管會面。今日阿Mo父母乘坐衞生署安排的車，再到伊利沙伯醫院探望愛兒，逗留大約一個半小時離開。李父對記者提問，只抱拳謝意，未有回應。

27歲的阿Mo年紀尚輕，未來數星期至一個月是自我恢復的關鍵期，受損機能可以有改善空間。

阿Mo父母昨日由多倫多抵達香港探望愛兒。

今日阿Mo父母乘坐衞生署安排的車，再到伊利沙伯醫院探望愛兒，逗留大約一個半小時離開。（有線新聞截圖）

意外發生後，部分MIRROR成員除了轉發昨日23位舞蹈員發出的聲明外，未有出po談及近況或感受，令鏡粉十分擔心。隊長Lokman（楊樂文）今日終於打破沉默在IG出po。他貼全黑圖寫道︰「我哋會互相照顧，大家唔使擔心我哋。呢一刻，希望大家集氣，祝願阿Mo、阿峯、Zisac 早日康復。好多謝好多人幫緊我哋，公司上上下下、娛樂圈前輩同伴、熟悉嘅唔熟悉嘅，都盡佢哋嘅努力，都同我哋一齊。我哋自己都會睇住自己，唔使擔心。俾傷者同佢哋嘅屋企人時間同空間。祝福。」之後姜濤、Anson Lo、副隊長AK都有轉發Lokman貼子，Edan轉發時留言：「只求人冇事！」

意外發生後，部分MIRROR成員除了轉發昨日23位舞蹈員發出的聲明外，未有出po談及近況或感受，令鏡粉十分擔心。

隊長Lokman今日終於打破沉默在IG出po。

Lokman貼全黑圖寫道︰「我哋會互相照顧，大家唔使擔心我哋。呢一刻，希望大家集氣，祝願阿Mo、阿峯、Zisac 早日康復。」

之後姜濤有轉發Lokman貼子。