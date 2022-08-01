MIRROR 演唱會監製發聲明致歉  為傷者祈禱  稱從未想過避責

MIRROR演唱會 事故，COLLAR成員So Ching男友阿Mo（李啟言）至今仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。近日有演唱會幕後人員爆料，聲稱演唱會總綵排當晚至少發生3次意外，令MIRROR經理人花姐動怒，向演唱會監製 Fran9（林浩源）提出先搞好機關再綵排。幕後人員又聲稱Fran9一問三不知，包括不熟悉舞台機關操作，沒有清晰操作指示，曾訓示大家要自己執生。

MIRROR演唱會事故，COLLAR成員So Ching男友阿Mo（李啟言）至今仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。

近日有演唱會幕後人員爆料，聲稱演唱會總綵排當晚至少發生3次意外，令MIRROR經理人花姐動怒，向演唱會監製 Fran9提出先搞好機關再綵排。



FRAN9今日首度在IG回應事件，他發聲明向傷者、家屬、觀眾、受困擾嘅藝人、舞蹈員同合作過的伙伴致歉，強調積極配合警方及各部門調查，並謂：「由始至於未有逃避責任的想法。」但亦強調：「網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控保留追究的權利。」

FRAN9（右）今日發聲明向傷者、家屬、觀眾、受困擾嘅藝人、舞蹈員同合作過的伙伴致歉。

FRAN9聲明如下：

本人乃MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022演唱會之監制fran9。

本人作為今次演唱會之監制，發生如此嚴重的事故，正積極配合警方及各政府部門的內部調查，現階段並不適宜發表任何評論。由始自終本人從未有過逃避責任的想法，之所以一直未有對外界作出任何聲明，只是因為本人覺得相比幾位傷者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提。傷者是我此刻心中一塊重石，惟盼他們能早日康復。

直到昨日，見到網絡上出現越來越多不符事實的描測及言論，故有必要聲明，網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控保留追究的權利。

今次演出對我本人和我的團隊而言，是一次沈重打擊，從事這個行業二十多年，竟在自己主導創作的演唱會中出現如此重大事故，實在痛心疾首。惟盼傷者能順利康復，其他一切，自有塵埃落定之時。

再一次向傷者及其家屬致歉，向所有目睹這次事件的觀眾致歉，向因此受到困擾的藝人、舞蹈員致歉，向我所有合作過的夥伴們致歉。

為傷者祈禱，一定，一定要好起來。

fran9林浩源

2022年8月1日