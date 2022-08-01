Ace Talent 演藝模特兒大賽〡唐安麒睇好「港版Gabee」Ailee C   Kylie C.撐前手球港隊成員BrianBond出戰模界

新一代宅男女神Kylie C.（鄭杞瑤）近日參加ViuTV節目《戀愛Staycation》引起熱話，她要和多名單身男女在獨立屋中共同生活十天，透過互動了解，看最後能否擦出愛火花，在節目自稱「杞子」的她，說拍攝過程更令她增強社交能力，笑言自己不太懂打開話題，性格較被動。去年Kylie C.參加《ACE TALENT演藝模特兒大賽》得獎後，簽約「美容教主」唐安麒旗下。近日《ACE TALENT演藝模特兒大賽》進行準決賽，Kylie C.和同門的C Lam親到現場觀賽。

￼唐安麒帶同Kylie C.和C Lam親到現場觀賽。

前香港手球代表BrianBond王者回歸出戰

以往韓國不少比賽包括偶像選秀等，都會有上屆得獎者再參賽，今屆《ACE TALENT演藝模特兒大賽》也有「回歸制」，在去年大賽演藝組奪得季軍的BrianBond（林灝邦）以「王者挑戰」身份，出戰今屆模特兒組，上屆得獎者Kylie C.在現場進行「星級應援」！BrianBond在過去一年密集式接受療程改善皮膚狀態，以及操練收身煉成一副爆肌鋼條身材，狀態大勇的回歸出戰。現年24歲、在理工大學工商管理學畢業的他，身高達188cm，他更曾是香港手球代表隊成員，曾代表香港出戰亞洲青年運動會。

另外，演藝組的參賽者C Kelly（張加妮）及Ailee C （趙諾妍）同樣令評判留下深刻印象，Ailee C 可謂「港版Gabee」，跟韓國爆紅舞者Gabee一樣，舞技震懾全場！

在去年大賽演藝組奪得季軍的BrianBond（林灝邦）以「王者挑戰」身份，出戰今屆模特兒組。

評判團盛睇好BrianBond及Ailee C

星級評判蔡加敏表示參賽者質素高，很喜歡Junior演藝組的C Kelly張加妮：「佢笑容甜美，歌聲動聽，印象深刻，潛力無限。」並「王者回歸」身份的BrianBond夠型格及有名模風範：「好似韓國男仔，極具魅力，佢今年極有機會挑戰成功！我都睇好另一位、任職醫生的蘇雋祁（Jensen），佢贏面都唔少。」

至於首席評審唐安麒及韓國演藝社長Yong Heo，也一致看好BrianBond及同Ailee C：「其他參賽者也深藏實力，不到最後一刻，也難定勝負。」Yong Heo續說，對於從小已渴望去韓國發展並精通韓文的參賽者湯嘉宜（Lenna）的表現也極度欣賞。

Kylie C.和C Lam認為Ailee C（右）是「港版Gabee」。

和同門的C Lam親臨監場的Kylie C.，認為「港版Gabee」Ailee C 的表現令人極度驚喜，認為她贏面非常大：「我都好喜歡任職的士司機嘅參賽者TimTim徐添寶，我見佢喺直播平台17 live嘅表現非常好，人氣都好高。」身為17live爆紅主播的Kylie，原來也經常看他的直播。

Kylie C.說：「我都好喜歡任職的士司機嘅參賽者TimTim徐添寶，我見佢喺直播平台17 live嘅表現非常好，人氣都好高。」

ACE ENTERTAINMENT和韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦全亞洲最大型的《ACE TALENT演藝模特兒大賽》，在本月28日及29日一連兩日進行準決賽。大會總評審兼韓國演藝社長YONG HEO率領首席評審、有「美容教主」之稱的亞洲傑出企業家唐安麒、星級評審兼大灣區傑出企業家蔡加敏，在眾多參賽者中選出三組包括模特兒組、演藝組、KOL組的優秀者，晉身8月6日的總決賽。模特兒組得獎者，今年九月將會代表香港到韓國參賽！