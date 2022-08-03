英國｜倫敦雪糕pop-up店推醬油、調味料雪糕！茄汁焗豆、萬字醬油味最受歡迎

【 倫敦美食 】吃雪糕永遠都是最好的消暑方法，英國手袋品牌 Anya Hindmarch 最近在倫敦開設 The Ice Cream Project 快閃店，把英國人常用的醬油、調味料和食物變成雪糕新口味，好像亨氏茄汁、茄汁焗豆、李派林喼汁、Lyle’s 黃金糖漿、家樂氏可可片、桂格燕麥、HP 醬⋯⋯統統製作成 14 款新奇口味的手工雪糕，有鹹有甜，而且限量供應，吸引不少人前來挑機試食。

店內分別提供杯裝及家庭裝雪糕，每個杯裝也不過 2 英鎊（約 19.4 港元），價錢相宜。據說目前最熱賣口味就是萬字醬油雪糕，以芝麻雪糕為 base 再加入醬油製成，入口鹹中帶甜，吃過的人都讚：It is really delicious，估唔到咁美味。

The Ice Cream Project

日期：即日至 2022 年 8 月 28 日

地址：The Village Hall, 11 Pont Street , Chelsea, London

電話：+44 (0) 20 4529 0929

營業時間：星期一至六 10am-6pm、星期日 12pm-5pm

網址：https://bit.ly/3d4jxPe