改編自日本暢銷推理小說《瓢蟲》，影帝畢彼特化身不拘一格、特立獨行的殺手瓢蟲。經歷數次任務炒車後，瓢蟲決定要低調行事。可惜，命運總是逆向行走——他的最新任務，登上子彈火車，撞正來自世界各地的同行高手，個個身懷絕技卻各懷鬼胎，為求目的絶不手軟！各人命運相連，引來連場激戰！

《殺手列車》改編自日本人氣推理小說作家伊坂幸太郎(Kotaro Isaka)的小說《瓢蟲》(Maria Beetle)，原作小說作者伊坂幸太郎說，「導演大衛雷奇鏡頭下的日本真的很有趣，我相信，觀眾跟我同樣會享受這一趟極速旅程！」在導演大衛雷奇的引領下，觀眾透過七位個性迥異的殺手和一趟由東京到京都的子彈火車旅程，體驗命運和運氣兩者之間不可或缺的因果關係。

一向創意爆棚的大衛雷奇，儘管面對難題，即表示有更多創作機會，有更多打破常規的機會。「你看過最精彩的對戰是兩個人在某種場館內交鋒？今次我要拍的可是殺手們在子彈火車的餐卡內廝殺、在靜音車箱中埋身肉搏、在狹小的洗手間內槍口對決……正因為有限制，更要啟動創意，讓團隊策劃出更意想不到的點子。」

由電影到配樂、選角、武打，頂級的動作場面絕對難不到大衛雷奇，由於場景所限，在列車的狹小空間內難以遷就拍攝替身演出，所有演員應是從影以來首次大量親身演出動作場面。」