韓國｜雪里SKYWALK 打卡最強空中鞦韆 一秒飛進南海絕景

韓國不少空中步道都是沿海而建，從近岸崖邊一直延伸至大海，若走在透明玻璃地板上，可以飽覽一望無際的無敵海景，還有漂浮海上的刺激快感。位於慶尚南道的 雪里SKYWALK （남해 설리스카이워크）在 2020 年才開幕，不單止擁有近 80 米的空中步道，最煞食是步道盡頭更設有空中鞦韆，離地 38 米，讓大家面對南海美景打韆鞦，因而被譽為「南海全新絕景」，韓劇《女神降臨》也曾於 雪里SKYWALK 取景拍攝。

這個空中鞦韆的玩法與峇里梯田的 Bali Swing 大同小異，由工作人員一次一次將乘客推入海天一色的美景當中，韆鞦飛得高，自然能拍到最靚角度，唯一要做的是忘記自己雙腳懸空於半空中。畏高者也能去步道旁的小型鞦韆影相打卡，一樣夠呃 like。

雪里 SKY WALK（설리스카이워크）

地址：慶尚南道南海郡彌助面彌松路303番街176（경상남도 남해군 미조면 미송로303번길 176）

電話： 070-4231-1117

開放時間：5 月至 10 月 10am-8pm、11 月至 4 月 10am-7pm/ SKYWALK 鞦韆 11am-1pm、2:30pm-5pm

收費：成人 2,000 韓圜、兒童 1,000 韓圜/ SKYWALK鞦韆（包含 SKYWALK 門票）成人 6,000韓圜、兒童 4,000 韓圜

網址：https://bit.ly/3zTEa9x