MIRROR 傳解散  姜濤：我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切

MIRROR 演唱會事故之後，傳聞不斷，昨日傳出MIRROR下年約滿或將解散，不過亦有指12子簽下五年死約、五年生約，合約期共十年，MIRROR公司MakerVille擁有續約定權，鏡仔無權單方面提出解約，若鏡仔同公司提早結束賓主關係，一是雙方達成共識，一是入稟提出訴訟推翻合約。

MIRROR演唱會事故之後，傳聞不斷，昨日傳出MIRROR下年約滿或將解散，不過亦有指12子簽下五年死約、五年生約。

加上昨日花姐（黃慧君）老公在IG Story寫道：「努力建立、苦心經營，一件事物，如同親生兒子，感覺將要失去，在淌血。旁觀的您，感受如何？」還列三項選擇：「善用能力-盡力保護」、「當事人責任-與我無關」、「無不散之筵席-順其自然」，令鏡仔解散傳聞傳得更勁！不過花姐老公其後表示：「唔好諗太多，我出個story純粹有感而發廢噏下。重要嘅係，俾多啲人意識到有啲人同事，大家唔守護就會消失。」

花姐（黃慧君）老公在IG Story寫道：「努力建立、苦心經營，一件事物，如同親生兒子，感覺將要失去，在淌血。」

花姐老公問：「旁觀的您，感受如何？」還列三項選擇：「善用能力-盡力保護！」、「當事人責任-與我無關！」、「無不散之筵席-順其自然！」

昨晚鏡仔被召回公司開會，離開時各成員看似心情沉重，令鏡粉相當擔心，不過今日凌晨，姜濤在IG寫道：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」令鏡粉暫時鬆一口氣！另外繼花姐兩度到西九龍總區總部協助調查和錄取口供後，今日有消息指Anson Lo、Edan和部分舞蹈員將於今日早上到西九龍總區總部協助調查，而MakerVille行政總裁魯庭暉則會於下午前往。

昨晚鏡仔被召回公司開會，離開時各成員看似心情沉重，令鏡粉相當擔心。

不過今日凌晨，姜濤在IG寫道：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」

姜濤的留言令鏡粉暫時鬆一口氣！