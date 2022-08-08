Mira Place Gimme LiVe音樂節10周年 多位歌手用音樂帶正能量 全港首音樂X藝術NFT同步推出
Mira Place一直致力推廣本地音樂和支持新晉音樂人，其年度音樂盛事Gimme LiVe音樂節今年來到10周年並於8月份回歸。今年音樂節以「五音十色」為主題，由8月6日起一連4星期以5種多元化的音樂體驗帶來正能量。同時今年Mira Place更首次於音樂節加入藝術元素，聯乘摩登地標Pop Art藝術家DAIV陳偉豪、數碼藝術團MetaArtz一同創作以「Colour My LiVe」為主題的數碼藝術畫展。Mira Place會員也可憑積分換領Gimme LiVe音樂節門票及夏日商戶禮遇，共度歡樂仲夏。（查詢：https://www.miraplace.com.hk）
今次Gimme LiVe音樂節結合音樂與數碼藝術，多位人氣歌手、樂隊及本地Buskers帶來5重不同風格的音樂體驗，由8月6日至8月27日，一連4個星期的周六分別為大家帶來「Chill Pop Rock」、「All That Jazz」、「New Voice」、 「Canto Pop」及「Acoustic」。而8月12、19及26日，則會有本地Buskers即席表演。
8月6日：Chill Pop Rock表演單位
8月13日：All That Jazz表演單位
8月20日：New Voice表演單位
8月27日：Canto Pop表演單位
除了現場表演，商場更邀請到摩登地標Pop Art藝術家DAIV陳偉豪、數碼藝術團MetaArtz聯手創作以「Colour My LiVe」為主題的數碼藝術畫展，與眾歌手合作將音樂化作五音十色的可視化藝術。以胡琳、林奕匡、鄭融、連詩雅、Gin Lee、AGA、J.Arie及Hanjin等歌手的歌聲和意境而創作的一系列的Music X Art藝術作品，於8月7至27日期間於商場中庭展出。此外，部分作品更會推出全港首個音樂 x 藝術NFT作慈善義賣，收益將全數捐贈「音樂兒童基金會」。
於音樂節期間，商場聯同多個商戶合作，讓Mira Place會員以積分換領不同的夏日個人護理產品及購物禮遇，當中包括包括a4的Art Print – Geoffrey Bouillot Cartoon Series、Chic Private I Salon HK$100現金券 (適用於指定HK$480或HK$650級別之剪髮服務) 、DermaElements繡線菊原液乙支及HK$100現金禮券、Nail Nail 免費可卸式啫喱指甲服務、Wild Organice草本清爽潔面啫喱20ml及HK$100購物禮券。同時，商場會員更可優先換領Gimme LiVe部分場次的VIP門票兩張，讓你近距離見偶像。
Gimme LiVe Main Shows
日期：8月6、13、20及27日（星期六）
時間：1600-1800
地址：Mira Place中庭
報名方法：Mira Place會員可於7月29日起進行網上登記或以積分換領門票，每位會員可最多登記 或換領2個名額，名額有限，額滿即止。
Gimme LiVe Busking Nights
日期：8月12、19及26日（星期五）
時間：1830-2000
地址：Mira Steps