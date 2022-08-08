Mira Place Gimme LiVe音樂節10周年 多位歌手用音樂帶正能量 全港首音樂X藝術NFT同步推出

Mira Place一直致力推廣本地音樂和支持新晉音樂人，其年度音樂盛事Gimme LiVe音樂節今年來到10周年並於8月份回歸。今年音樂節以「五音十色」為主題，由8月6日起一連4星期以5種多元化的音樂體驗帶來正能量。同時今年Mira Place更首次於音樂節加入藝術元素，聯乘摩登地標Pop Art藝術家DAIV陳偉豪、數碼藝術團MetaArtz一同創作以「Colour My LiVe」為主題的數碼藝術畫展。Mira Place會員也可憑積分換領Gimme LiVe音樂節門票及夏日商戶禮遇，共度歡樂仲夏。（查詢：https://www.miraplace.com.hk）

今次Gimme LiVe音樂節結合音樂與數碼藝術，多位人氣歌手、樂隊及本地Buskers帶來5重不同風格的音樂體驗，由8月6日至8月27日，一連4個星期的周六分別為大家帶來「Chill Pop Rock」、「All That Jazz」、「New Voice」、 「Canto Pop」及「Acoustic」。而8月12、19及26日，則會有本地Buskers即席表演。

8月6日：Chill Pop Rock表演單位

吳浩康 泳兒 J.Arie 劉威煌 Zpecial 洪助昇

8月13日：All That Jazz表演單位

胡琳 Eugene Pao Freddie AY Ted Lo 尚羚 陳逸璇

8月20日：New Voice表演單位

何晉樂

詹天文以及聲夢傳奇2學員

8月27日：Canto Pop表演單位

林奕匡 炎明熹

衛蘭 連詩雅 鄭融 黃妍

除了現場表演，商場更邀請到摩登地標Pop Art藝術家DAIV陳偉豪、數碼藝術團MetaArtz聯手創作以「Colour My LiVe」為主題的數碼藝術畫展，與眾歌手合作將音樂化作五音十色的可視化藝術。以胡琳、林奕匡、鄭融、連詩雅、Gin Lee、AGA、J.Arie及Hanjin等歌手的歌聲和意境而創作的一系列的Music X Art藝術作品，於8月7至27日期間於商場中庭展出。此外，部分作品更會推出全港首個音樂 x 藝術NFT作慈善義賣，收益將全數捐贈「音樂兒童基金會」。

藝術家DAIV（陳偉豪）

於音樂節期間，商場聯同多個商戶合作，讓Mira Place會員以積分換領不同的夏日個人護理產品及購物禮遇，當中包括包括a4的Art Print – Geoffrey Bouillot Cartoon Series、Chic Private I Salon HK$100現金券 (適用於指定HK$480或HK$650級別之剪髮服務) 、DermaElements繡線菊原液乙支及HK$100現金禮券、Nail Nail 免費可卸式啫喱指甲服務、Wild Organice草本清爽潔面啫喱20ml及HK$100購物禮券。同時，商場會員更可優先換領Gimme LiVe部分場次的VIP門票兩張，讓你近距離見偶像。



Chic Private I Salon

HK$100現金券 (指定HK$480 或 HK$650級別之剪髮服務) DermaElements繡線菊原液乙支及HK$100現金禮券

Nail Nail

免費可卸式啫喱指甲服務

Wild Organic

草本清爽潔面啫喱 20ml 及 HK$100 購物禮券

a4

Art Print – Geoffrey Bouillot Cartoon Series

Mira Place Gimme LiVe 音樂節 8月27日場次VIP門票2張

Gimme LiVe Main Shows

日期：8月6、13、20及27日（星期六）

時間：1600-1800

地址：Mira Place中庭

報名方法：Mira Place會員可於7月29日起進行網上登記或以積分換領門票，每位會員可最多登記 或換領2個名額，名額有限，額滿即止。

Gimme LiVe Busking Nights

日期：8月12、19及26日（星期五）

時間：1830-2000

地址：Mira Steps