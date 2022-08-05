傳鏡仔停工2個月  東京音樂祭證實MIRROR辭演　12子遺憾表歉意

MIRROR 演唱會事故，有三個舞蹈員受傷，包括COLLAR成員So Ching男友阿Mo（李啟言）、阿Fung（張梓峯）、Zisac， 其中阿Fung轉院繼續留醫。而阿Mo仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。事發後，MIRROR即停工，近日盛傳12子已辭演本月20日東京為大型音樂祭《SUMMER SONIC 2022》。今日《SUMMER SONIC 2022》官方正式公布，指MIRROR由於不可預見的情況，原定演出遺憾地取消，官方還引述MIRROR回應：「遺憾的是，MIRROR 將無法參加今年的 SUMMER SONIC。我們向大家致以誠摯的歉意，並希望有機會再次參與。」

MIRROR演唱會事故，有三個舞蹈員受傷，包括COLLAR成員So Ching男友阿Mo。

阿Fung（張梓峯）轉院繼續留醫。

演唱會事故後，MIRROR即停工。

今日《SUMMER SONIC 2022》官方正式公布，指MIRROR由於不可預見的情況，原定演出遺憾地取消。

另外有傳MIRROR將停工2個月，有指ViuTV低調向多個合作客戶暗示MIRROR於8、9月停工，不過ViuTV回覆傳媒時表示：「沒有官方回應。」而MIRROR在9月將參與3個叱咤活動，而電台回覆傳媒時表示未有任何更新。

有傳MIRROR將停工2個月，有指ViuTV低調向多個合作客戶暗示MIRROR於8、9月停工，不過ViuTV回覆傳媒時表示：「沒有官方回應。」

有消息指，《全民造星V》會繼續籌備但延期播出，因為節目正式宣布招募之前，ViuTV以MIRROR出埠搵參賽者作招徠，吸引不少廣告商投放贊助費用，所以停辦《全民造星V》可能牽涉大額賠償。《全民造星V》監製許敬麟回覆傳媒時未有否認消息：「公司下個星期尾會公布。」