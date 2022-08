MIRROR演唱會發生事故後,經理人花姐 一直未有發言,今日她終於打破沉默在IG出post講感受:「這幾天,看到自己的脆弱,感謝家人陪伴,感謝公司上上下下為我們奔波,感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo、峯和他們的家人、dancers 們可以早日渡過這個難關。MIRROR和我一定會撐住。」

花姐又引用MIRROR團歌《ONE AND ALL》歌詞表心聲:「沿途高低伴我走過,同考驗與消磨,假使我,難受過,你看透我竟比我多,如不安伴你經過便能硬朗,We are one and all,從不只我一個!」網友紛紛留言支持花姐:「MIRROR ,花姐加油!」、「知你辛苦,要頂住呀💪不能沒有你!」、「好好照顧自己和12個仔,加油💪!」張繼聰亦有留心心「❤️✨」以示支持!而Alton(王智德)今日亦在社交平台出po支持兄弟:「舞台、我哋、信念!Take care, my brothers!」

