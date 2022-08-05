自助餐優惠2022｜8 月最新酒店自助餐推介！$348起擦海鮮Buffet/聯乘名店任食瑞士雞翼＋公和豆花/MÖVENPICK雪糕芭菲區

香港人向來愛吃 自助餐 ，一個價錢已經可以歎盡生蠔龍蝦長腳蟹，就算不愛「生冷嘢」亦有各式各樣的精緻熱葷，一次過滿足不同人的口味 。不少酒店在今個 8 月都推出主題 自助餐 ，像 Eaton普慶餐廳的海鮮 Buffet 最抵食，最平 $348 起可以大擦過百款海鮮菜式；九龍香格里拉 Café Kool 又聯乘老字號名店引入太平館的瑞士雞翼和公和豆花，聽到都流晒口水。榴槤控一定要去嘉里酒店，主打榴槤盛宴，指定日子還每位成人送一份四款榴槤拼盤！以下 7 間是編輯部 Best pick 的酒店 自助餐 推介，總有一間啱你心水。

自助餐 推介 01｜九龍香格里拉Café Kool​ 任食太平館瑞士雞翼＋公和豆腐花

大多酒店自助餐都離不開海鮮、和牛或日韓東南亞美食主題，九龍香格里拉最近就搞搞新意思，聯同多間本地老字號食店推出「本地經典美食匯聚」自助餐 buffet，讓大家一次過食勻名店如太平館餐廳、公和荳品廠及永華日常的招牌名物。

太平館餐廳的瑞士雞翼自然是一大亮點，這次 buffet 的雞翼沿用店內獨門瑞士汁慢煮而成，吃起來多汁入味，啖啖肉！酒店還引入了百年豆品店—公和荳品廠的薑汁​​豆腐雪糕和豆腐花，前者以濃稠豆漿製成雪糕，配搭薑味糖漿； 後者則是公和的經典甜品，豆腐花口感滑嫩富豆香。除了地道美食，九龍香格里的晚市自助餐當然不少得港人最愛的即開生蠔、原隻龍蝦、青口和刺身等回本食物，滿足大家想大擦海鮮的願望！

「本地經典美食匯聚」自助餐

Café Kool

地址：九龍尖沙咀東麼地道 64 號九龍香格里拉閣樓

電話：2733 8753

供應日期：即日至 2022 年 9 月 6 日

供應時段：自助午餐 12pm-2:30pm、自助晚餐 6pm-9:30pm

價錢：自助午餐 – 星期一至五 $428 /位，星期六、日及公眾假期 $528 /位

自助晚餐 – 星期一至四 $728 /位，星期五至日及公眾假期 $758 /位

網址：https://bit.ly/3zXh4yI

註：另收加一服務費，成人及小童自助餐同價

自助餐 推介 02｜Eaton普慶餐廳 $348起擦生蠔龍蝦/ 蒸海鮮/ 火焰卜卜蜆

香港逸東酒店的普慶餐廳向來以抵食見稱，而且不時轉換自助餐主題，吸引一班 buffet 控前來捧場支持。繼 「酒．肉．朋友」自助餐之後，普慶餐廳由 8 月 15 日起將推出全新「狂野海鮮市場」自助餐，以新鮮生猛海鮮為主題，不只任食紐西蘭生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、麵包蟹、翡翠螺等，大廚還會在海鮮站前即席炮製韓式火焰卜卜蜆和日式海鮮串燒，又以清蒸或快炒的方式烹調扇貝、大蝦、生蠔、魷魚、八爪魚等海鮮。另外還有新加坡炒蟹、海鮮喇沙湯麵，以及周末晚市限定的香烤大鱔⋯⋯單是海鮮菜式已經超過 100 款，回本話咁易，海鮮控一定心心眼！

全新「狂野海鮮市場」自助餐

普慶餐廳

地址：九龍彌敦道 380 號 Eaton HK B1 樓層

電話：2710 1901

供應日期：由 2022 年 8 月 15 日起

供應時段：自助午餐 12pm-2:30pm、自助晚餐 6:30pm-9:30pm

價錢：自助午餐 – 星期一至五 $348（成人）、$238 (小童及長者)，星期六、日及公眾假期 $428（成人）、$338（小童及長者）

自助晚餐 – 星期一至四 $618（成人）、$448（小童及長者） ，星期六、日及公眾假期 $678（成人）、$498（小童及長者）

網址：https://bit.ly/3d50UdZ

註：另收加一服務費

自助餐推介 03｜ JW萬豪JW咖啡室 新推西貢海鮮小炒主題Buffet

若是偏好熱蕈的 Buffet 控，一定要試 JW 萬豪酒店的自助餐，皆因這裏可以食到多款貴價中菜，像炆南非鮑魚、花膠及海參統統無限任食，手握壽司也是另一賣點，全部即叫即製，包保新鮮，即使不常推出主題自助餐，一樣大受歡迎！

JW 咖啡室今個 8 月特別推出「西貢海鮮自助晚餐」，主打多款風味海鮮小炒，包括豉椒炒蜆、避風塘炒蟹、辣酒煮花螺、龍蝦伊麵、金銀蒜蓉蒸扇貝或貴妃蚌、花雕鷄油蒸蟹、椒鹽鮮魷、蟹子韭黃炒斑塊、脆炸生蠔等，唔使山長水遠入西貢，一樣能與家人朋友一起大歎地道海鮮餐！

JW 咖啡室

地址：金鐘金鐘道 88 號太古廣場香港 JW 萬豪酒店 5 樓

電話：2810 8366

供應時段：自助晚餐 – 6pm-10pm

價錢：星期一至四 $958（成人）、$668（小童），星期五至日、公衆假期及公衆假期前夕 $998（成人）、$698（小童）

網址：https://bit.ly/3byUBik

註：另收加一服務費。以指定恆生銀行或星展銀行信用卡惠顧，2 至 5 位可獲 9 折優惠；6 至 10 位則享 85 折優惠。8 月份以指定滙豐信用卡惠顧，2 至 5 位更可享 85 折優惠；6 至 10 位更低至 8 折優惠！

自助餐推介 04｜康得思酒店The Place MÖVENPICK雪糕芭菲區＋夾扭蛋贏自助餐券

康得思酒店的 The Place 自助餐同樣極具人氣，尤其是甜品，Movenpick 雪糕配牛角包及各款蛋糕也相當高質。餐廳近日更把原來的自助餐甜品區變成 MÖVENPICK® DIY 雪糕芭菲區，供應多款由酒店甜點主廚 Roy Ma 研製的特色雪糕芭菲，以 8 款口味的 Movenpick 雪糕配搭不同食材，像港式奶茶雪糕芭菲是呍呢嗱雪糕試加上港式奶茶吉士汁和港式雞蛋仔、石板街雪糕芭菲又以濃郁瑞士朱古力口味為基礎，加入棉花糖、朱古力曲奇及杏仁製成，楊枝甘露雪糕芭菲則有椰子雪糕配新鮮芒果、西柚、西米及芒果醬，味道超清新 refresh，或者 DIY 自製心水口味的雪糕芭菲也可以，甜品控怎能錯過！

甜品區旁邊還設有 MÖVENPICK® 雪糕夾扭蛋遊戲，只要每兩位惠顧自助餐的客人便能獲得一個夾公仔遊戲機代幣，有機會獲得免費 30 盒 MÖVENPICK®雪糕（85mL）、平日自助晚餐券（每份價值 $658）、平日自助午餐券（每份價值 $372），或者飲食折扣禮券等，同樣吸引。

全新的雪糕芭菲區固然是一大亮點，但大家最關心的始終是海鮮的選擇，The Place 最新「環球海鮮及鐵板燒烤」自助餐一始以往供應鮮甜生蠔和啖啖肉的麵包蟹，還有凍蝦、藍青口、小龍蝦等。移步至即席烹調及鐵板燒烤專區，大家更能找到芝士龍蝦、頂級肉眼扒、香烤豬柳、即切片皮鴨、香煎鵝肝及鐵板燒烤等，食物種類夠晒豐富。

The Place

地址：旺角上海街 555 號香港康得思酒店 L 樓層

電話：3552 3028

供應日期：由 2022 年 8 月 5 日起

價錢：自助午餐 – 星期一至星期五 $338（成人）、$238（小童） ，星期六、星期日及公眾假期 $418（成人）、$318（小童）

自助晚餐 – 星期一至星期四 $628（成人）、$478（小童），星期日及公眾假期 $728（成人）、$578（小童）

網址：https://bit.ly/3BQZ7mO

註：另收加一服務費

自助餐推介 05｜喜來登酒店咖啡廳 8月限定泰國主題buffet

很想去泰國！未能飛出香港的日子，唯有靠吃一頓地道的泰國菜止止癮。香港喜來登酒店咖啡廳剛在 8 月推出「泰國風味自助晚餐」，把一系列港人最愛的泰式傳統地道美食帶到 buffet，由青木瓜牛肉沙律、泰式併盤配沙嗲醬、泰式青咖哩雞至炒金邊粉都有。數到泰式甜品又怎能沒有芒果糯米飯、椰汁千層糕，餐廳還提供泰式奶茶泡芙、斑蘭芒果椰子蛋糕、椰青肉大菜糕及椰汁西米糕等，讓大家好好回味一下正宗的泰國味道。

不只泰國菜式，這裏還有即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、青口、海蝦及刺身等，都是必食回本位。

香港喜來登酒店咖啡廳

地址：尖沙咀彌敦道20 號香港喜來登酒店 2 樓

電話：2369 1111

供應時段：自助晚餐 – 6:30pm-9:30pm

價錢：自助晚餐 – 星期日、三及四 $708（成人）、$354（小童），星期五、六及公眾假期 $748（成人）、$374（小童）

網址：https://bit.ly/3bue3gf

註：另收加一服務費，持滙豐銀行信用卡可享 8 折優惠、持有恆生銀行及中國建設銀行(亞洲)之信用卡則可享 88 折優惠

自助餐推介 06｜嘉里酒店大灣咖啡廳 指定日子每人送一份四款榴槤拼盤

榴槤控注意！嘉里酒店的大灣咖啡廳正推出「東南亞美食及榴槤盛宴」主題自助晚餐，提供多款以「果王」入饌的鹹甜美食，包括炸榴槤鮮奶、榴槤薄餅，以及只於週末供應的榴蓮乞丐雞，特別在大廚即席於餐廳的戶外平台以炭爐明火燒烤，春雞入口嫩滑多汁之餘，還帶有榴槤清香。值得一提，只要是星期五至日前來歎自助晚餐，每位成人顧客都可免費獲贈一份榴槤嚐味拼盤，讓大家一次過細味 4 款精選新鮮榴槤，包括貓山皇、紅肉 D101、紅蝦及蘇丹王 D24（每日口味因貨源供應而有所調整），超吸引！

榴槤以外，Buffet 還供應新加坡炒辣蟹、肉骨茶配油炸鬼、金不換辣椒炒青口、泰式香茅 雞、巴東牛肉、炸蝦餅、泰式炒辣肉碎、海南雞飯、冬蔭公和新加坡麥片蝦等東南亞美食。

大灣咖啡廳

地址：九龍紅磡灣紅鸞道 38 號香港嘉里酒店 3 樓

電話：2252 5246

供應日期：即日至 2022 年 8 月 31 日

供應時段：自助晚餐 – 6pm-9:30pm

價錢：自助晚餐 – 星期一至星期四 $688、星期五至星期日 $768

網址：https://bit.ly/3SvsLny

註：另收加一服務費

自助餐推介 07｜唯港薈The Market 必食法國生蠔＋片皮鴨＋榴槤甜品

論人氣，唯港薈（Hotel Icon）的 The Market 絕對是城中數一數二的自助餐，有齊大家最愛的法國即開生蠔、龍蝦和長腳蟹，全部新鮮兼密密 refill，熱食還能找到鵝肝、蟹粥、乳鴿、燉椰子雞湯、片皮鴨等，質素不俗。而 Hotel Icon 的榴槤甜品更是必食 item，自家製榴槤雪糕、榴槤斑蘭卷、榴槤奶凍、榴槤芝士撻、香脆炸榴槤，款式超多，當然不少得 Movenpick 和 Godiva 雪糕，記得留肚食甜品！

The Market

地址： 九龍尖沙咀東部科學館道 17 號唯港薈 2 樓

電話：3400 1308

供應時段：自助晚餐 – 6:30pm-10pm

價錢：自助晚餐 – 星期一至四 $838（成人）、$558（小童），星期五、六、日及公眾假期 $888（成人）、$608（小童）

網址：https://bit.ly/3bBlvGo

註：另收加一服務費