MIRROR演唱會事故 〡望集氣支持傷者  盼奇蹟岀現   Anson Lo：每天我都在嘗試冷靜

MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員包括COLLAR成員So Ching男友阿Mo（李啟言）、阿Fung（張梓峯）、Zisac， 其中阿Fung轉院繼續留醫。而阿Mo仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。意外發生後，當時在台上表演的Anson Lo（盧瀚霆）被網民指責繼續唱歌，但之後有網民和演唱會業內人士為教主平反，指教主當時佩戴耳機，除了聽音樂之外，亦要聽工作人員嗌咪，根本無法即時知道意外發生。加上阿Mo是教主多年好兄弟，如今好兄弟受傷，粉絲非常擔心教主情緒。

阿Mo仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。

意外發生後，當時在台上表演的Anson Lo被網民指責繼續唱歌，但之後有網民和演唱會業內人士為教主平反。

業內人士指教主當時佩戴耳機，除了聽音樂之外，亦要聽工作人員嗌咪，根本無法即時知道意外發生。

阿Mo是教主多年好兄弟，如今好兄弟受傷，粉絲非常擔心教主情緒。

時隔一星期，Anson Lo今日終於在IG上載背影相講感受：「各位對不起，讓您們擔心了一整個星期。每天我都在嘗試冷靜、沉澱。此刻沒有甚麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要，每一日依然期盼着奇蹟會岀現。好想和您們說一聲，謝謝，謝謝您們仍然守候着我們。希望大家繼續集氣去支持和陪伴每一位受傷的舞者，這是最重要最重要的事情。為了您們，為了台上每一位表演者，我一定會勇敢嘗試走岀來的。」令不少神徒鬆一口氣，留言叫教主加油：「照顧好自己，情緒及身體上！」、「您一定得！」、「撐住你哋！」

時隔一星期，Anson Lo今日終於在IG上載背影相講感受。

Anson Lo寫道：「此刻沒有甚麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要，每一日依然期盼着奇蹟會岀現。」